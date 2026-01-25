北京今年GDP增長目標5% 將為大學畢業生提供10萬職缺

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕。記者陳政錄／攝影
北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕。記者陳政錄／攝影

中國3月召開全國「兩會（人大、政協全體會議）」前，地方兩會近期已陸續召開，北京市長殷勇今在北京人大開幕式提出，今年北京GDP增長目標為5%左右，城鎮失業率控制在5%以內，和面向民間資本推介重大項目總投資不低於人民幣2,000億元、提供不少於十萬個高校（高等教育學校，如大學、專科）畢業生就業職位。

北京市十六屆人大四次會議1月25日開幕，北京市委書記尹力等出席，市長殷勇作政府工作報告。報告提出，2025年，北京全市地區生產總值（GDP）為人民幣5.2兆元、年增長5.4%，高於全中國0.4個百分點，另，一般公共預算收入增長4.8%，城鎮調查失業率4.1%，居民人均可支配收入實際增長4.4%。

展望過去一年工作進展，殷勇在政府工作報告中提到，去年北京全力支持雄安新區建設，服務保障一批中央企業遷入，以及優良天數比例首次突破80%，新開通地鐵線路三條，總里程達909公里、居全中國首位等。

北京市政府工作報告還曝光北京市的十五五規劃綱要草案內容，提交本次大會審查，確定今後五年北京市的發展目標為：一是首都（指北京）功能持續提升，二是高品質發展邁上新台階，三是全面深化改革取得新突破，四是民眾生活品質不斷提高，五是首都文化影響力明顯增強，六是美麗北京建設取得更大成效，七是首都安全水準全面提升。

北京市的十五五規劃綱要草案提出29個主要指標，包括未來五年，GDP年均增速為4.5%至5%，全社會研發投入佔比6%以上，服務貿易年均增速5%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內等。

展望2026年，北京市政府工作報告提出，今年經濟社會發展主要預期目標是：GDP增長5%左右，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅2%左右，居民收入增長和經濟增長同步，細顆粒物年均濃度控制在每立方公尺29微克左右、爭取更優水平，能源、水資源、碳排放等指標達到中國國家要求。

北京市政府工作報告還提及，今年北京軌道交通22號線紅廟至平谷段基本具備開通條件，計畫面向民間資本推介重大項目總投資不低於人民幣2000億元，和北京今年將建成開放中國長城博物館、實施老樓加裝電梯800台以上，展開電動自行車行駛和停放秩序專項治理，提供不少於10萬個高校畢業生就業職位，新建5個以上緊密型城市醫療集團等。

作為維穩重鎮，北京政府工作報告也提及，要紮實推進平安北京建設，包括強化低空安全保障、化解金融領域風險，加強網路安全、數據安全和個資保護，強化社會治安整體防控，常態化推進掃黑除惡鬥爭，打擊電信網路詐騙，以及支持國防和軍隊現代化建設。報告並提及，要堅持政府過緊日子，鞏固風清氣正的良好生態，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐等。

