我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變死區

隔夜的義大利麵對腸胃更好 營養師這樣說

中國成立第一所「應急管理大學」副總理：強國重要舉措

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，國務院副總理張國清出席並講話。 （新華社）
應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，國務院副總理張國清出席並講話。 （新華社）

應急管理大學成立大會近日在河北廊坊舉行，是中國第一所以「應急管理」命名的大學，由中國應急管理部籌建。中國國務院副總理張國清表示，要樹牢「政治建校」理念，為保護人民生命財產安全、促進應急管理事業改革發展築牢人才基礎和智力支撐。

應急管理是指針對特重大事故災害建立的應對機制，核心框架包括應急預案、管理體制、運行機制和法制體系。中國的應急管理體系始於2003年SARS疫情，2018年組建應急管理部，形成統一指揮的中國特色應急管理體制。

公開資料顯示，中國教育部4日公告，華北科技學院、防災科技學院擬更名為應急管理大學。其中，華北科技學院是應急管理部直屬大學，2002年升格為普通本科院校，全日制在校生約1.7萬人；防災科技學院隸屬於中國地震局，2006年升格為本科院校，是中國僅有的以防災減災救災高等教育為主、學科門類齊全的綜合性全日制普通高等學校，全日制在校生9,400多人。

據新華社，中國國務院副總理張國清出席應急管理大學成立大會時表示，成立應急管理大學，著眼加強應急管理人才培養和學科建設、推進應急管理體系和能力現代化作出的重大決策，是貫徹落實教育強國、科技強國、人才強國戰略的重要舉措。要樹牢「政治建校」理念，為保護人民生命財產安全、促進應急管理事業改革發展築牢人才基礎和智力支撐。

他並提到，應急管理大學要面向全災種、大應急的實踐需要，全鏈條開展細分研究，構建服務安全生產、自然災害防治、應急搶險救援領域的學科集群、專業集群；注重實戰實訓，培養更多懂行業、精專業、講安全、會應急的復合型人才；聚焦重大災害事故風險防範和應急處置難題，加強基礎理論研究，加快關鍵核心技術、關鍵共性技術攻關。

國務院 疫情 教育部

上一則

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

延伸閱讀

何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層

何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層
林懷民信用卡被盜刷「雲門舞集」退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷「雲門舞集」退休6年復出：生活能力不足　
北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？

北大「卓越計畫」招生 物理賽金牌英文差被刷掉 合理嗎？
駐英副代表江雅綺訪母校杜倫大學 推動台英高教合作

駐英副代表江雅綺訪母校杜倫大學 推動台英高教合作

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走