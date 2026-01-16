回應台美關稅談判？中國駐美大使提「唯一遵循」

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
美國中國總商會(CGCC)15日在紐約舉行2026年農曆馬年頒獎晚宴，中國駐美大使謝鋒在晚宴上致辭。 （中新社）
台美之間在美東時間15日就關稅談判達成貿易協議，大陸駐美大使謝鋒同日出席會議時強調，中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則俱傷的歷史邏輯不會改變，他也指出，大陸對發展中美關係有誠意但講原則，在大是大非問題上，沒有絲毫妥協餘地；一個中國原則和中美三個聯合公報是中美處理台灣問題的唯一遵循。

據大陸駐美國大使館網站消息，1月15日其駐美大使謝鋒在美國中國總商會馬年頒獎晚宴上發表主旨演講。

他表示，不管中美關係如何演變，雙方合則兩利、鬥則俱傷的歷史邏輯不會改變。他說，2025年習近平與川普4次通話、多次通信，並在南韓釜山成功會晤，在關鍵時刻為中美關係巨輪校正航向、繞開暗礁。過去一年中美關係從黑雲壓城到峰迴路轉的歷程再次警示我們：對話比對抗好、合作比零和好、穩定比折騰好；無論是關稅戰、貿易戰、科技戰，還是產能戰、資源戰、地緣戰，都是損人害己的死路絕路；中美合，世界安，中美對抗，世界遭殃。

謝鋒強調，我們對發展中美關係有誠意但講原則，在捍衛主權安全發展利益的大是大非問題上，沒有絲毫妥協餘地。

他指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是《開羅宣言》、《波茨坦公告》和聯大第2758號決議等具有國際法效力的文件確立的定論。「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美處理台灣問題的唯一遵循」。

他並提到，台海最大的現狀就是兩岸同屬一個中國，台海和平的最大威脅來自於台獨分裂行徑和外部勢力縱容支持。「我們再次敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」。

謝鋒表示，相互尊重是前提，和平共處是底線，合作共贏是目標。希望美方與大陸相向而行，以實際行動落實兩國元首釜山會晤重要共識，拉長合作清單，排除干擾障礙，推動中美關係穩定健康可持續發展。

