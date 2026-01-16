Labubu江西代工廠被指剝削勞工權利 泡泡瑪特：正在調查

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
去年9月服貿會上，參會人員在泡泡瑪特展台與Labubu玩偶合影。（新華社）
去年9月服貿會上，參會人員在泡泡瑪特展台與Labubu玩偶合影。（新華社）

美國非營利組織日前指控，泡泡瑪特人氣商品Labubu的主要代工製造商、位於江西省贛州市信豐縣的順佳玩具有限公司，其核心生產工廠存在廣泛剝削勞工權利問題，凸顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。泡泡瑪特對此回應，正在調查相關指控。

綜合香港經濟日報、信報報導，美國勞工權利組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch, CLW）日前發布深入調查的結果，該組織於去年夏、秋對江西省信豐縣順嘉玩具有限公司（Shunjia Toys Co., Ltd.）進行深入調查，揭示一系列勞動問題。

順嘉玩具主要產品為高端毛絨玩具和收藏級模型，在大陸多地設有工廠。身為OEM廠商，順嘉為泡泡瑪特承擔大規模集中生產任務。公開資料顯示，該廠設計年產能為1,200萬件玩具，反映出泡泡瑪特需求的快速增長，亦凸顯順嘉在其供應鏈中的戰略地位。

CLW的調查發現，雇用超過4,500名勞工的順佳玩具，加班時間嚴重超出法定上限，普遍實行每周6天工作制，且休息時間不足；大量濫用勞務派遣工，勞動合約不透明及不規範，包括空白合約或內容不完整的合約。此外，工資水平偏低，並存在工資扣罰情況；又缺乏帶薪休假安排。

調查並指，相關工廠還僱用16歲的未成年工人作為長期生產工人，與成年工人有相同工作條件，卻未提供大陸法律所要求針對未成年工的特殊保護。CLW估算，每件Labubu的直接人工成本約為0.7美元，凸顯泡泡瑪特供應鏈中對一線工人施加的極端成本壓力。

調查顯示，工廠不存在工會或有效的申訴機制，大量工人反映管理階層存在霸凌行為、言語性騷擾，以及對宿舍和食堂衛生條件的擔憂，呼籲泡泡瑪特作為品牌方和Labubu商業成功的主要受益者，立即採取行動，糾正其供應鏈中的勞動違規行為，對受影響工人進行補償，並確保未來生產符合中國勞動法及國際公認的勞動標準。

泡泡瑪特回應外媒稱，正在調查相關指控，感謝調查報告提供的細節，並稱如果相關指控屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。

泡泡瑪特 供應鏈 Labubu

