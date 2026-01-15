預製菜風波後生意少5成…全面虧損 中國西貝關102家店鋪

位於北京的一家西貝門店。 （中新社檔案照）

曾陷「預製菜」風波的中國連鎖餐廳西貝，因大量虧損，將一次性關閉國內102家店鋪。

中國新聞週刊1月15日報導，經西貝創始人賈國龍證實，近日網傳西貝在會議中稱將關閉102家門店的消息屬實。即將關閉的店鋪數目，占其全國店鋪總數的30%，多數集中在一二線城市。

21世紀經濟引述知情人士稱，上述舉措涉及約4000名員工。據悉，西貝自去年9月與網紅羅永浩捲入預製菜之爭後，沒有一家店鋪盈利，截至目前西貝虧損已超過5億元（人民幣，約合7200萬美元）。

除了在接受南方周末採訪時向公眾認錯，西貝在去年10月和11月還持續發放大額消費券，累計金額達3億多元人民幣。

賈國龍在專訪中透露，2026年1月，風波過後，西貝店鋪生意同比下滑50%。

去年九月11日，中國科技創業家、網紅羅永浩一條吐槽西北菜連鎖餐廳西貝的微博 ，在中國輿論場引爆預製菜風波。「好久沒吃西貝了，今天下飛機跟同事吃了一頓，發現幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太噁心了。」

西貝老闆賈國龍隨即否認，並咬死西貝的菜都現場現做。次日賈國龍還邀請媒體直播西貝後廚菜品製作過程，結果現場翻車，網友發現廚師只是剪開冷凍包裝袋，加熱擺盤後送出。網友還發現，給兒童食用的西蘭花 ，保質期是二年，網友熱傳「一歲的嬰幼兒吃著二歲的西蘭花」。

這場持續五天的輿論戰，以西貝9月15日發道歉信、羅永浩決定放棄追究西貝告一段落。但由此引發的關於預製菜、消費者知情權和企業公關的全民討論。