我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早被染黃 原好萊塢菁英簽證大量用來拍色情片

川普續嗆鮑爾若非無能即腐敗：混蛋很快滾蛋

青海工程評標有問題拒評？爆4專家「集體餓暈」送醫

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
青海省數據局發布四名評標專家身體不適的相關通報。（取材自青海省公共資源交易網官網）
青海省數據局發布四名評標專家身體不適的相關通報。（取材自青海省公共資源交易網官網）

青海省數據局發布通報稱，日前在開展跨省遠程項目評標過程中，四名評標專家因送餐員延時「餓暈」，出現身體不適，無法履行評標職責，並拒絕繼續評標。最後，項目招標人重新補充抽取評標專家後完成評標。有網友質疑，四名專家同時身體不適過於蹊蹺，甚至有人懷疑是專家發現標有問題，不想擔責。

綜合中國新聞周刊、極目新聞報導，通報稱，1月4日，青海省公共資源交易開標評標中心在開展跨省遠程項目評標過程中，隨機抽取的四名評標專家因外送員送錯地方，導致送餐延時至下午2點多送達。四人出現低血糖、頭暈，無法繼續並拒絕工作，最後送醫救治。

這一件事看似偶發，過程卻充滿巧合與戲劇性。四名隨機抽取的專家，同時身體不適，無法繼續工作，一致要求呼叫120、拒絕評標。如此「步調一致」令人質疑，是真因身體突發狀況集體「掉鏈子」，還是另有隱情，讓這些專家不約而同打了「退堂鼓」？

對此，該局一名王姓處長做出解釋。他稱，此次評標的項目是甘肅省一個工程建設項目，形式為遠程異地評標。這次評標一共設置七名專家評委，甘肅地區是主場，有三名專家評委，青海地區是副場，從專家庫中隨機抽取了四名專家。四人中，3人是60後，1人是70後。

4人上午10點半到達投標場地，11點50分左右，工作人員讓招投標代理機構給專家訂午餐，但是外賣員把青海省數據局誤當成西寧市數據局，以至於午餐到下午2點20分才送達。但午飯後，四人感到身體不適，無法繼續評審，最後撥打120送醫救治。

據悉，按照評標規則，專家一旦離開評標場地就不能再進場，因此四名專家離開後，現場補充更換評標專家繼續完成工作。

針對此事，有評論文章稱，招標人重新抽取專家，既浪費公共資源交易的行政成本，也可能影響項目推進效率；更深層的不良後果在於，這種集體「撤離」的行為嚴重損害了評標專家群體的公信力與職業形象。

另有工作人士澄清，「那天吃飯時間其實晚了不到半小時」。還有不少網友質疑「這些專家是不是太矯情了」、「這背後有可能是幾位專家發現一些問題，找理由退場以規避責任」、「感覺沒這麼簡單，裡面大機率有故事，但沒有揭露」、「水太深，愈描愈黑」。

甘肅 血糖 外送員

上一則

美媒：北京只在特殊情況下 才會批准採購Nvidia H200晶片

延伸閱讀

飛蟲或蒼蠅碰過的食物還能吃嗎？環境專家這麼說

飛蟲或蒼蠅碰過的食物還能吃嗎？環境專家這麼說
Fed鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老嚴詞批評 債券專家警告利率恐上揚

Fed鮑爾遭施壓 跨黨派財經大老嚴詞批評 債券專家警告利率恐上揚
捷克人超冷漠？學者曝4原因較難親近 跟納粹、蘇聯有關

捷克人超冷漠？學者曝4原因較難親近 跟納粹、蘇聯有關
門診難約、醫費又漲 看診要有策略…整理用藥清單

門診難約、醫費又漲 看診要有策略…整理用藥清單

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事
好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8
CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置