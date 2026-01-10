我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗抗議擴大 革命衛隊：維護安全是「紅線」

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

OpenAI前研究員任騰訊高管 今首度公開出席活動

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
姚順雨。（影片截圖）
姚順雨。（影片截圖）

傳獲騰訊以人民幣1億元（約1403萬美元）高薪挖角的OpenAI人工智慧研究員姚順雨，今日首次以「騰訊CEO/總裁辦公室首席科學家」的身分公開露面。他表示，騰訊是一家To C基因很強的公司，在中國做To B市場非常難，團隊會思考如何先將自身服務好。

綜合《明報》、新浪科技報導，姚順雨今出席清華大學北京重點實驗室的AGI-Next前沿峰會時表示，人工智慧在面向企業的發展與面向消費者的應用出現明顯分化，例如一年前Claude Code的革命還沒有開始，但今天它已經在重塑整個電腦行業的做事方式，使用者已經不再寫代碼，而是用英語和電腦交流。

他也提到，目前模型相關的生產力提升或商業化機會才剛剛開始，尚未充分釋放。人與人的差距源於對AI工具的使用能力，會用工具的人正在替代不會用的人，普及AI工具使用教育是重要且有意義的事。此外，AI在To C和To B領域的應用落地，分化正在變得明顯。

姚順雨表示，對企業（To B）而言，很明顯的變化就是「智能愈高，代表生產率愈高，代表賺的錢愈多，這導致很多人願意付出溢價用最強的模型」。

在消費者（To C）層面，他以ChatGPT為例，現在大多數人使用ChatGPT時的感受，比2024年沒有那麼強烈的震撼。原因是在大多數情況下並不需要如此強的模型能力，大部分人對模型變強感受不大，更多感覺像是「增強版的搜索引擎」。

另據第一財經，姚順雨也談到，騰訊是一家To C基因很強的公司，從B端與C端差異來講，C端不僅需要強大的模型能力，還需要較長context（語境），在中國做To B市場非常難，團隊會思考如何先將自身服務好，且大公司做To B業務較創業公司已具備場景優勢。

騰訊在去年中宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部和數據計算平台部，姚順雨出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，被視為要幫助騰訊找到AI時代的商業優勢。

公開資料顯示，姚順雨畢業於清華大學姚班和普林斯頓大學。他在2024年加入OpenAI後，迅速成為團隊核心研究者之一，參與推動 AI Agent和任務執行系統方向的開發。

AI 人工智慧 CEO

上一則

中國首個海上回收複用火箭基地開工在即…8月將總裝測試

延伸閱讀

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂

誰是AI下階段贏家股？專家點名台積電、指NVIDIA有4隱憂
全球1/6人口使用AI 阿聯64%普及率再奪冠 美排名輸台灣

全球1/6人口使用AI 阿聯64%普及率再奪冠 美排名輸台灣
OpenAI擬擴米慎灣辦公面積至100萬平方呎

OpenAI擬擴米慎灣辦公面積至100萬平方呎
川普與油企高管開會討論「管理」委內瑞拉石油

川普與油企高管開會討論「管理」委內瑞拉石油

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業