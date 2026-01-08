我的頻道

健康成績單出爐 綜合社經、醫療、環境…這州奪魁

鹽湖城摩門教聚會所發生槍擊2死6傷…今日你應知道5件事

逾7千妙瓦底中國籍電騙犯押解回國 逾5百金主落網

中央社台北8日電
去年有7,600餘名妙瓦底地區中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回中國。（圖／中國青年報）
中國公安部今天表示，中國已與緬甸泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉及電信騙疑犯押解回國；去年以來已累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。

綜合上游新聞等陸媒報導，中國公安部8日舉行記者會表示，中國公安機關去年依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發態勢，共偵破有關案件25.8萬件，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億則，緊急止付涉詐資金人民幣2170.7萬元（約311萬美元）；各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

此外，中國公安部發言人張明表示，中國公安部去年部署「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專案行動，累計拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹共542人。公安機關近期又通緝了100名電信網路詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，彰顯依法嚴打電信網路詐騙犯罪的決心和態度。

張明並表示，中國公安部加快推進國際打擊電信網路詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國展開警務執法合作，搗毀眾多境外詐騙據點。

針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，據表示，中國與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7600多名妙瓦底地區中國籍涉電騙疑犯被押解回國。

詐騙集團 緬甸 泰國

