我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是「藏海傳」 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

史上首位亞裔 章以琳摘加州小姐后冠

中國持續購入美大豆「再下單10船」 總量達承諾採購量8成

記者陳宥菘／即時報導
截至目前，中國在去年釜山「川習會」上承諾在今年2月底前採購的1,200萬噸美國大豆，已達成約8成。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。（美聯社）
截至目前，中國在去年釜山「川習會」上承諾在今年2月底前採購的1,200萬噸美國大豆，已達成約8成。圖為伊利諾州豆農收穫大豆。（美聯社）

去年10月底釜山「川習會」達成貿易休戰協議後，中國持續購入美國大豆。路透7日引述交易員報導，中國央企中國儲備糧管理集團有限公司（中儲糧）本周購買了10船美國大豆，這批船貨總計約60萬噸。截至目前，中國在今年2月前採購1,200萬噸美國大豆的承諾，已達標約8成。

根據報導，貿易商表示，中儲糧的這筆訂單預計在今年3月至5月期間裝運。

貿易商和分析師估計，中國採購的美國最新一季大豆總量目前達850萬至近1,000萬噸，占美國財長貝森特所稱，中國承諾在2月底前購買的1,200萬噸大豆的80%。

1名了解交易情況的貿易商稱，中儲糧購買了更多美國大豆船貨，總採購量已接近1,000萬噸，預料中國還會再購買幾百萬噸，以達到目標。

美國農業部6日發布的報告顯示，美國已向中國私下出售33.6萬噸大豆，這些大豆將於截至8月底的2025/26年度付運。自去年10月以來，中國已確認的大豆採購總量接近690萬噸。此外，美國農業部確認的約300萬噸大豆給未公開買家的銷售中，相當一部分據信是中國採購。

釜山川習會後，白宮去年11月初發布事實清單，其中中國承諾在2025年最後2個月採購1,200萬噸黃豆，並在3年內採購近2,500萬噸。貝森特表示，上述1,200萬噸大豆會在2026年2月底前完成。

川習會 貝森特 農業部

上一則

國台辦新年第1槍 嗆對劉世芳、鄭英耀、陳舒怡懲戒追責

延伸閱讀

川普宣布委內瑞拉向美移交3000萬桶石油 恐挪用原供中國貨源

川普宣布委內瑞拉向美移交3000萬桶石油 恐挪用原供中國貨源
美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵
彭博：中履諾買美大豆 至少800萬噸 達協議量2/3

彭博：中履諾買美大豆 至少800萬噸 達協議量2/3
避利益衝突 貝森特賣掉北達州大豆農場

避利益衝突 貝森特賣掉北達州大豆農場

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺