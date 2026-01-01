港府批BBC就黎智英健康狀況「不實報導、企圖誤導公眾」

2020年12月31日，黎智英（紫衣）步入香港特區終審法院。 （中新社資料照片）

香港 特區政府1日強烈譴責英國廣播公司(BBC)刻意作出有關黎智英 健康狀況的不實報道，企圖捏造事實誤導公眾。

特區政府發言人表示，法庭就黎智英案宣判的裁決理由長達855頁，完全公開供公眾查閱。法庭在裁決理由中清楚表明，黎智英並非因其政治觀點或信念受審。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉，更絕無任何政治考慮。

發言人表示，英國廣播公司在報道中所指有關黎智英的健康情況失實並極具誤導性。特區政府已多次指出，懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁。懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論身份、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援。

發言人說，黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。在2025年8月的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師已向法庭清楚表明，黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴，法官表示懲教署值得稱讚。在2025年12月15日法庭裁決當日，代表黎智英的資深大律師也有在回應傳媒提問時清楚表示，公眾都能在法庭上看到黎智英的精神狀況。

發言人表示，別有用心的人士，包括黎智英的家人，和有關媒體對事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，其女兒近日更不斷企圖惡意抹黑香港特區政府和懲教署，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣，卑劣用心昭然若揭。特區政府對此堅決反對，並予以強烈譴責。