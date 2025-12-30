我的頻道

解放軍射擊27枚火箭彈 史上落點最接近台灣本島

世界盃二手球票炒至天價 「勸退」老球迷：平民運動變富人聚會

馬興瑞久未露面 新疆政府常務副主席陳偉俊被免職

記者賴錦宏／即時報導
新疆維吾爾自治區政府常務副主席陳偉俊被免去副主席和人大代表職務。（圖／取自溫州醫科大學網站）
新疆維吾爾自治區政府常務副主席陳偉俊被免去副主席和人大代表職務。（圖／取自溫州醫科大學網站）

已官宣落馬的新疆維吾爾自治區政府常務副主席陳偉俊被免職，他的人大代表職務也被罷免。他的落馬被視為與原新疆自治區書記、中國中央政治局委員馬興瑞出事，有密切關係。

據《新疆日報》報導，新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議29日通過決定，免去陳偉俊的新疆維吾爾自治區人民政府副主席職務。

同時，新疆維吾爾自治區人大常委會公告（第76號）顯示，拜城縣人大常委會決定罷免陳偉俊的新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會代表職務。依照有關規定，陳偉俊的新疆維吾爾自治區第十四屆人民代表大會代表資格終止。

公開資料顯示，今年59歲的陳偉俊曾長期在浙江任職。他2014年出任湖州市長，2017年升任中國湖州市委書記，隔年出任浙江副省長，成為當時浙江最年輕的副省長。2018年，陳偉俊兼任中國溫州市委書記，隔年躋身浙江省委常委。

2021年5月，陳偉俊跨省履職，出任中國新疆自治區黨委常委，一個月後兼任政府常務副主席，直至今年11月30日官宣落馬。

陳偉俊在新疆工作的時間與中國政治局委員、原新疆自治區黨委書記馬興瑞高度重疊。今年66歲的馬興瑞2021年底從廣東省長轉任新疆黨委書記，今年7月卸任，之後缺席多次高層重要會議。

另據澎湃新聞報導，2025年7月，馬興瑞在任期未滿下卸任中國新疆維吾爾自治區黨委書記，由陳小江接任。卸任後，官方一直未宣布馬興瑞的新職。但馬仍然以中國中央政治局委員的身分出席了紀念抗戰勝利80周年大會、中國二十屆四中全會等活動。

但2025年11月28日，中國中央政治局就加強網絡生態治理進行第二十三次集體學習；12月10日，中國中央召開中央經濟工作會議，會議於12月11日閉幕，馬興瑞是唯一未在央視新聞聯播畫面中出現的中央政治局委員。

據法國廣播電台報導，亞洲協會政策研究所中國分析中心中國政治研究員Neil Thomas對彭博社表示，馬興瑞兩次不明原因缺席「非常不尋常」，他補充道「馬興瑞仍可能不作解釋地重新出現，這是習近平難以預測的黨內人事調整中的又一神秘舉動。」

2025年12月18日，在原大陸國務委員王丙乾葬禮上，馬興瑞未依照慣例贈送花圈。2025年12月26日原國務委員彭珮雲的告別儀式上，馬興瑞依然未贈送花圈。12月25日至26日中國中央政治局召開民主生活會，央視《新聞聯播》畫面顯示，馬興瑞繼續缺席。

今年7月卸任中共新疆自治區黨委書記的馬興瑞，已經缺席多次重要政治場合，被外界揣測...
今年7月卸任中共新疆自治區黨委書記的馬興瑞，已經缺席多次重要政治場合，被外界揣測已經被調查。（圖／取自中國國家航天局官網）

