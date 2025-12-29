立即射擊…美售台「海馬士火箭」被列入圍台軍演打擊目標

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
在美國批准總額逾110億美元對台軍售案後，中國解放軍東部戰區29日進行圍台軍演，30日還將實施實彈射擊。根據央視釋出的現場畫面，一名解放軍陸軍遠箱火打擊分隊官兵明確喊出「收到海馬士目指信息」，指揮官回覆「立即射擊」。這顯示美方對台軍售重點武器之一的海馬士多管火箭系統，已被解放軍列為打擊目標，極具針對性。

海馬士多管火箭系統正是此次美國史上最大筆對台軍售案的大進補項目，數量多達82套，加上先前採購的29套，台灣籌獲海馬士的總數將來到111套。國軍早前採購的29套中，有11套已抵台並成軍進入戰鬥序列，第2批18套還預計從原規畫2027年交運，提前至2026年第4季完成。賴總統今年6月赴陸軍圳堵營區勗勉陸軍砲兵第58指揮部時，也視察了海馬士。

海馬士多管火箭系統可搭載1個6聯裝227公厘火箭夾艙，或是一枚射程達300公里、具導向功能的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）夾艙，且具機動性，將直接對解放軍東南沿岸設施與人員造成威脅。

大陸官媒央視報導，29日上午，東部戰區陸軍多個集團軍的遠箱火打擊分隊聞令而動，準時機動至任務地域，完成作戰準備。根據報導釋出片段，一名解放軍官兵明確喊出：「報告指揮員，收到海馬士目指信息」，隨後對方回應：「一炮、三炮注意！接受目標信息，立即射擊」。

報導指出，接收打擊指令後，多個發射單元在目標情報、任務規畫、數據保障支撐下，發起連續模擬打擊。

報導接著引述東部戰區陸軍某旅官兵劉嘉銘表示，「我們已經做好了真打實打的充分準備，有堅定的決心、強大的能力，堅決消滅一切台獨分裂勢力，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

報導也提到，在演習命令下達後，東部戰區火箭軍多支部隊多型導彈發射車，已裝載實彈在東南沿海某地域完成集結部署，即刻進入戰鬥狀態。火箭軍某部官兵李長權接著稱，「只要統帥一聲令下，我們堅決挫敗台獨分裂勢力和外部干涉圖謀。」

解放軍東部戰區29日上午宣佈，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。另外，30日上午8點至下午6點，將在台灣周邊的5個海空域範圍內進行實彈射擊。

