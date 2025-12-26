我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

人民幣升太快？官方中間價遠低預期

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人民幣兌美元中間價26日報7.0358，雖上調34點並創逾一年新高，但較市場預期弱301點，創2018年以來的最大偏離。（路透）
人民幣兌美元中間價26日報7.0358，雖上調34點並創逾一年新高，但較市場預期弱301點，創2018年以來的最大偏離。（路透）

人民幣兌美元中間價26日報7.0358，雖上調34點並創逾一年新高，但較市場預期弱301點，創2018年以來的最大偏離。陸媒分析這是人行表態，顯示人民幣升太快了嗎？

此舉正值離岸人民幣升破7之際。近日，人行強調，需穩定市場預期，防範匯率超調風險。

人民幣中間價26日數據比彭博調查中交易員和分析師的平均預期弱了301個點。該偏離幅度不僅反映了監管層的引導意圖，更是自2018年該項調查啟動以來，中間價與市場預測之間出現的最大差距。

Australia & New Zealand Banking Group高級策略師Zhaopeng Xing認為，此次中間價設定傳達出的信號顯示，人行不希望人民幣升值過快。這與人行近期在季度貨幣政策例會上的承諾相一致。

據央視新聞，近日中國人民銀行貨幣政策委員會召開2025年第4季例會。會議強調，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

作為引導市場預期的重要工具，中間價決定了在岸人民幣每日交易波動的區間。雖然離岸人民幣在近期連續上漲後鞏固在7.0024附近，但策略師認為，近期中間價偏弱的設定，結合國有銀行偶爾進行的美元買入操作，意在抑制投機性押注，並防止人民幣出現單邊上漲。

國聯民生陶川認為，在當前美元走弱及貿易預期改善的背景下，人民幣近期升值是對前期壓力的合理釋放。背後主要有三方面的因素，美元偏弱，預期變化下的補漲，以及對於年末和來年初集中結匯的季節性規律的擔憂。

國聯民生證券認為，對比14個月前人民幣上次升破7時的環境，當時美元指數在100左右，且面臨川普通膨和關稅陰影；而目前美元指數已跌破98，關稅風險階段性淡化。從金融資產價格維度看，人民幣當前的升值屬於補漲，幅度並不算過度。

展望後市，人行如何管理匯率走勢成為焦點。國聯民生證券認為，近期中間價向貶值方向的調整體現人行給升值降溫的意圖，但這僅是初級階段。若升值壓力持續上升，官方工具箱中還有更多應對手段，除了中間價，還包括官媒的預期引導、自律機制談話、通過商業銀行的市場行為影響流動性，以及調整跨境投融資宏觀審慎係數等。

在其他政策工具方面，分析認為人行可能會進行必要的降準、降息等寬鬆對沖，以配合美聯儲的降息週期，體現「對稱管理原則」。

根據國聯民生證券的測算，基於明年美元和中美利差的預期，明年美元兌人民幣比較合理的潛在水平在6.8左右。但在短期內，隨著人行明確釋放出重視「穩定」的信號，以更平衡地分攤匯率帶來的宏觀影響，單邊快速升值的行情料將受到抑制。

匯率 降息 關稅

上一則

山西獨居婦去世 冰箱的手機、整潔的臥室 細節啟人疑竇

下一則

中國公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

延伸閱讀

南韓評估通膨風險 明年降息有望

南韓評估通膨風險 明年降息有望
美股2026連四年衝二位數漲幅？策略師：要靠3條件到位

美股2026連四年衝二位數漲幅？策略師：要靠3條件到位
川普：市場好時 Fed就該降息

川普：市場好時 Fed就該降息
降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

降息救不了亞洲？彭博專欄：央行彈藥所剩不多 2026年進入艱難期

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休

擔心存款不夠？這五種情況可以安心退休