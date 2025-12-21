我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

中國QDII基金申購上限 由人民幣10萬驟減至10元 近冰封

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國近日多家公募調降QDII（合格境內投資者）產品申購限額。（路透）
中國近日多家公募調降QDII（合格境內投資者）產品申購限額。（路透）

近期，摩根納斯達克100指數基金將人民幣份額申購上限，自人民幣10萬調整至人民幣10元（約1.42美元），近乎「冰封」。這成為近期多家公募調降QDII（合格境內投資者）產品申購限額的縮影。主因在於外匯額度供給剛性約束與投資者海外配置需求旺盛的雙重壓力下，QDII基金投資熱度高漲，多檔QDII基金場內交易出現高溢價。

「QDII基金」指的是經中國官方審批可投資境外資本市場的證券投資基金，作為中國資本帳戶漸進開放過程中的階段性制度設計，為中國境內投資者提供全球化資產配置工具。中國投資者能透過這類基金，通過跨市場、跨品種投資（覆蓋股票、債券、黃金等多元化領域）實現風險分散，同時讓投資者有機會參與國際龍頭企業價值成長。

摩根納斯達克100指數、摩根史坦普500兩檔QDII基金的人民幣份額，單日申購上限從剛剛放寬的人民幣10萬元驟然收緊至人民幣100元；18日，限制再度升級，摩根納斯達克100指數QDII人民幣份額的申購上限進一步降至10元。短短數日歷經戲劇性收縮，引發市場熱議。中國證券報報導，公司相關負責人表示，「調整是出於額度方面的考量」。

事實上，近期也有多檔基金出現戲劇性收縮，包括華泰柏瑞納斯達克100ETF聯接的申購限額，已在10月從1萬元下調至1千元，又在11月進一步收緊至100元；南方納斯達克100則將A/C類份額的限購標準，由9月的單日單帳戶1萬元，調整為12月上旬的單日帳戶50元。

中國外匯管理局6月新發放30.8億美元的投資額度，使累計批准額度增至1,708.69億美元，其中證券基金類機構累計批准額度合計942.9億美元，較之之前增長2.30%。但相較市場擴張，新發放額度仍難滿足需求。據統計，截至2025年10月底，全市場QDII基金淨值達9,390.08億元，較之去年同期增長66.72%。

中國證券報引述Wind數據統計，以QDII被動指數股票型基金為例，在12月1日至18日期間，單日溢價率超過10%的基金數量占該類基金的平均比率達到14.96%；從資金動向來看，截至今年11月底，QDII被動指數股票型基金的兩融餘額占全部ETF基金兩融總額的比率已達35.91%，較去年同期上升了8.83個百分點。顯示高溢價態勢已延伸至多支QDII產品。

債券 史坦普500

上一則

將連結中國西南與越南北部 越中鐵路第1部分工程開工

延伸閱讀

美中警方攜手 美方主動通報線索 助瀋陽偵破毒販洗錢案

美中警方攜手 美方主動通報線索 助瀋陽偵破毒販洗錢案
韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」

韓元貶不停 央行開緊急會議 總統府傳找七大企業「喝咖啡」
日銀將升息1碼 預期推升匯價

日銀將升息1碼 預期推升匯價
南韓第3季GDP成長1.3%優於預期 外匯存底4307億3年新高

南韓第3季GDP成長1.3%優於預期 外匯存底4307億3年新高

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇