海外中國網紅公布錄音 指解放軍中間人欲收買批評台灣

海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」18日在X平台公布一段錄音檔，指中國網紅「落日海盜」去年9月嘗試招募他為中共做外宣。示意圖。（路透資訊照）

海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」18日在X平台公布一段錄音檔，指中國網紅「落日海盜」去年9月嘗試招募他為中共做外宣。錄音對話顯示，「落日海盜」自稱中國解放軍中間人，向徐某人開出每月4萬歐元（約4.7萬美元）高薪，要他批評台灣軍事不足，讓台灣人喪失信心。

影片來源：YouTube@說真話的徐某人

錄音檔公布引發關注後，「落日海盜」（X帳號bright_hawkins）旋即刪除所有社群帳號未發聲。徐某人今晚進一步在其Youtube帳號公布未消音的43分鐘錄音檔，兩人對話內容涉及多名中外網紅。

「說真話的徐某人」社群帳號IP顯示在義大利 ，發表內容以國際軍事議題為主，因為挺台灣不時獲得台媒轉發。他在X帳號自我介紹稱「驅逐馬列，恢復中華； 反川反共，拯救世界。」

錄音檔顯示，網名「落日海盜」的中國男子自稱是中國軍方中間人，早年曾在北京市公安局情報偵蒐輿情處任職。他宣稱已在日本、義大利、美國費城 吸收多名網紅，領域涵蓋音樂、旅遊、美食與汽車，要求他們「宣傳中國傳統文化美好」。

落日海盜說，找上徐某人是因為徐某人曾做過一期如何攻台的節目。只要徐某人講講台海戰爭，台灣軍事議題的不足，攪亂台灣內部對自己防禦信心的不足，他就可以體面拿去向上面交差，「最好讓你的節目…我再讓『中天』轉一下」。

他又說，只要徐某人在海外中文社區保持中立客觀，就足以對台獨進行一種殺傷和震懾。

落日海盜還說，「潤物細無聲」（不張揚、不顯露、溫和地產生深遠影響）是這次上面定的調子。徐某人反問，那就不是只做一兩期節目的意思，肯定要一個長期的規畫是吧？

落日海盜接著向徐某人開價，提供每個月4萬歐元（約4.7萬美元），並表示他從中抽3成。

對於徐某人提問「邊界」在哪裡？落日海盜說，「小罵大幫忙」，可以小罵共產黨，偶而罵一點是可以的，但習近平是絕對不能罵的。

落日海盜還提出，在俄烏戰爭方面，組織對於烏克蘭 的了解還有所不足，希望徐某人除了協助外宣，還要對烏克蘭做一些客觀的評述，到時提供給組織「內參」。

他說，徐某人如果做烏克蘭不足的內容，本身也容易打擊到台灣軍力的自信，這也是外宣的工作。

落日海盜最後提到X平台中國第一網紅「李老師不是你老師」，表示組織知道徐某人跟同在義大利的李老師在一起又很接近。

他向徐某人暗示：「萬一哪一天拿李老師開刀的時候，這條子到你家，然後你也可以說一句：都是自己同志…起碼別讓父母擔心受怕。」