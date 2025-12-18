我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前NASCAR賽車手比弗爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

中國商務部證實 已批准部分稀土出口通用許可申請

記者陳湘瑾／即時報導
中國商務部新聞發言人何亞東18日針對稀土相關物項出口管制的最新進展進行回應。（美聯社）
中國商務部新聞發言人何亞東18日針對稀土相關物項出口管制的最新進展進行回應。（美聯社）

中國商務部新聞發言人何亞東18日針對稀土相關物項出口管制的最新進展進行回應時表示，據他所知，目前已收到並批准了部分中國出口商提交的通用許可申請。

據《央視》，何亞東表示，對稀土相關物項實施出口管制以來，中方主管部門向中國出口商進行了政策宣介，隨著相關出口和合規經驗的積累，部分中國出口商已初步達到申請通用許可的基本要求。

《上海證券報》本月初引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

此次通用出口許可證落地，與中國今年稀土出口政策的動態調整有關。為應對美國對中國施加關稅，中國今年4月宣布對7類中重稀土相關物項實行出口管制，出口經營者出口相關物項應當依照相關規定，向主管部門申請許可。

10月底，中美元首時隔6年在釜山會晤，兩國經貿領域關係的緩和。11月7日，中國商務部表示，自即日起至2026年11月10日，此前發布的4份公告均暫停實施。

中國商務部本月4日表示，政府依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，政府都及時予以了批准，同時，政府積極適用通用許可等便利化措施，促進兩用物項合規貿易，切實維護全球產供鏈安全穩定。

界面新聞報導，今年11月上旬，已有企業率先啟動準備工作、提交申請資料，並成功獲批准相關出口許可證，當前各家企業都在申請。

業內人士表示，通用許可證應用將簡化稀土永磁企業出口流程，加快交付速度，有利稀土永磁行業下游需求恢復。

稀土 商務部 關稅

上一則

王毅通話泰柬外長調停邊境衝突 中國稱雙方表達停火意願

延伸閱讀

中嚴控關鍵礦物出口 走私最重判14年

中嚴控關鍵礦物出口 走私最重判14年
中國宣布對歐盟豬肉徵收反傾銷稅 期限達5年

中國宣布對歐盟豬肉徵收反傾銷稅 期限達5年
美不怕中組稀有金屬聯盟？

美不怕中組稀有金屬聯盟？
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步