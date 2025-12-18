中國商務部證實 已批准部分稀土出口通用許可申請

中國商務部新聞發言人何亞東18日針對稀土相關物項出口管制的最新進展進行回應。（美聯社）

中國商務部 新聞發言人何亞東18日針對稀土 相關物項出口管制的最新進展進行回應時表示，據他所知，目前已收到並批准了部分中國出口商提交的通用許可申請。

據《央視》，何亞東表示，對稀土相關物項實施出口管制以來，中方主管部門向中國出口商進行了政策宣介，隨著相關出口和合規經驗的積累，部分中國出口商已初步達到申請通用許可的基本要求。

《上海證券報》本月初引述知情人士報導，金力永磁、中科三環、寧波韻升已獲得通用出口許可證。

此次通用出口許可證落地，與中國今年稀土出口政策的動態調整有關。為應對美國對中國施加關稅 ，中國今年4月宣布對7類中重稀土相關物項實行出口管制，出口經營者出口相關物項應當依照相關規定，向主管部門申請許可。

10月底，中美元首時隔6年在釜山會晤，兩國經貿領域關係的緩和。11月7日，中國商務部表示，自即日起至2026年11月10日，此前發布的4份公告均暫停實施。

中國商務部本月4日表示，政府依法依規開展稀土相關物項出口管制工作，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，政府都及時予以了批准，同時，政府積極適用通用許可等便利化措施，促進兩用物項合規貿易，切實維護全球產供鏈安全穩定。

界面新聞報導，今年11月上旬，已有企業率先啟動準備工作、提交申請資料，並成功獲批准相關出口許可證，當前各家企業都在申請。

業內人士表示，通用許可證應用將簡化稀土永磁企業出口流程，加快交付速度，有利稀土永磁行業下游需求恢復。