黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋

中央社倫敦15日綜合外電報導
香港媒體大亨黎智英之子黎崇恩。(中央社)
香港媒體大亨黎智英之子黎崇恩。(中央社)

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。他的兒子黎崇恩呼籲英國政府採取更多行動，幫助他的父親獲釋。

黎智英因為觸犯港區國安法等，今天被法官裁定他2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立，前者屬國安法罪行，後者為一般刑事罪行。

國安法規定，觸犯勾結外國勢力危害國家安全罪，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

網上資料顯示，黎智英於1947年底在中國大陸廣州出生，今年78歲，無論法庭是輕判或重判，其餘生將可能在獄中度過。

黎崇恩在英國倫敦舉行記者會表示：「現在是把言語轉化為行動的時候，促成我父親的獲釋，將此作為與中國建立更緊密關係的前提條件。」

香港基金會自由委員會（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）英國暨歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）也指出：「黎智英是英國公民。他的釋放應成為英相施凱爾（Keir Starmer）計劃明年1月訪問北京的前提條件。」

