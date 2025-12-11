山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

（視頻截圖）

山東威海一名村支書馮玉寬近日在視頻中模仿小米 公司董事長雷軍 的營銷方式賣農產品小米，被小米投訴「醜化小米高管形象」後被封號，村支書含淚鞠躬向雷軍道歉求情，希望給農民一條活路，「如果連『小米』二字都不讓用，鄉村還怎麼振興？」求情視頻一出，引來大批網民開罵小米：「荒唐，真小米被假小米投訴後還不能賣了」，也有網民支持雷軍捍衛名譽權，舉報該村支書全身名牌卻藉公職身分蹭流量牟利。

據中安在線、網易報導，12月10日，自稱山東威海榮成市滕家鎮西初家村支書馮玉寬，拍攝短視頻推廣當地優質穀物小米，視頻使用「小米」二字，馮玉寬還模仿雷軍式語調介紹，被小米公司法務部投訴以其「關聯雷氏行銷」、「醜化小米高管形象」、「搭車式惡意營銷」、「侵犯商標權」投訴，稱該名村支書刻意模仿小米公司高管介紹產品時的形象風格、經典表述、標誌性句式、語氣語調等，要求下架視頻。

沒多久該名村支書帳號就被封，馮玉寬推廣的「正宗山東小米」、「沂蒙黃小米」等商品也全都被依侵犯商標權被平台下架，並被要求改名為「山東黃穀子」、「沂蒙小黃米」等。

被封號後，馮玉寬拍視頻含淚稱向雷軍求情表示，希望小米打開格局，給他們一條活路，「如果連『小米』這兩個字都不讓用，想知道我們還能做點什麼」、「放我們一馬行不行？」

該名村支書的求情視頻一出隨即衝上微博 熱搜第一，起初引來大批網民開罵和嘲諷小米：「荒誕」、「賣糧食也侵權了」、「假小米還不讓真小米賣，什麼道理」、「雷軍，你真要斷了農民的活路？」、「雷軍小時候沒喝過小米粥嗎」、「模仿腔調就是醜化嗎」、「小米搞文字獄嗎」、「商標該護，但別這麼冷血」。

不過也有另一派網民支持小米維權，紛紛留言：「哪裡是欺負農民，分明是村支書揣著明白裝糊塗蹭熱度」，「明擺著想靠小米的品牌熱度割韭菜」，「同情農民可以，但不能縱容蹭熱度，要是人人都拿賣小米當幌子蹭流量，正經做品牌的企業怎麼活？」有網民則直接舉報馮玉寬在視頻中穿著一身名牌，卻企圖以公職身分蹭流量牟利。

目前，雷軍本人尚未對此回應。