我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

中國流感病毒進化能力變強了嗎？張文宏團隊發聲

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊，6日發表科普文章稱，根據最近監測情況，預計全中國流感在12月上中旬達峰的可能性較大。A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%。（取材自北京日報）
中國國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊，6日發表科普文章稱，根據最近監測情況，預計全中國流感在12月上中旬達峰的可能性較大。A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%。（取材自北京日報）

中國國家傳染病醫學中心、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊，6日發表科普文章稱，根據最近監測情況，預計全中國流感在12月上中旬達峰的可能性較大。A型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%。「雖然目前大陸進入呼吸道感染高發季節，但這並不代表流感病毒的進化能力變得更強。流感病毒容易發生變化，也就是抗原漂移，這是導致流感季節性流行的原因，並不是流感病毒進化能力越來越強。」

第一財經日報報導，華山醫院感染科副主任王新宇表示，近期醫院送檢病例中，流感陽性檢出率持續上升，兒童青少年患者陽性率更高，但總體就診量與往年持平，整體流感維持在季節性流行的範圍內。

中國疾控中心病毒病所研究員王大燕5日在國家衛生健康委新聞發布會上表示，目前，全中國共有17個省份流感處於高流行水準，其餘省份處於中流行水準。

對此，南方科技大學公共衛生及應急管理學院教授、國家疾控中心原副主任馮子健表示，最新一輪正在經歷的流感流行季節的流感活動水準較上一個流行季要早一些，目前的活動水準也已略超過去年峰值水準。他指出，據相關統計數據，近十年裡，流感相對嚴重的一年是2017年末至2018年初。

根據中國疾病預防控制中心發布全中國急性呼吸道傳染病哨點12月4日報告的監測情況，第48周，全中國哨點醫院報告的流感樣病例數占門急診就診總數的比例（流感樣病例百分比）為9.6%；全中國哨點醫院門急診流感樣病例中，流感陽性率為51.1%，未超過近三年最高水準。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科王廣發教授指出，中國疾控部門監測流感的發生以及其流行強度，主要是監測流感樣病例，也就是有上呼吸道感染，發燒、咳嗽以及嗓子疼等症狀的病例，隨機選取這些門診的病人，然後留取上呼吸道分泌物採樣送中疾控檢測。「在流感樣病例中，動態觀察流感病毒的占比。這裡的51%代表每採集100份有流感症狀表現的病例標本，其中51份標本顯示是感染了流感病毒，並不是說全體人群當中51%的人得了流感。」

流感

上一則

被罰4000萬後…中國人保集團副總裁于澤 涉嚴重違紀違法被查

下一則

睽違多年 解放軍與俄軍舉行第3次反飛彈演習

延伸閱讀

進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多

進入流感季 法拉盛醫師：社區病患增多
流感肆虐中國17省 急診陽性率近45%、青少年占比高

流感肆虐中國17省 急診陽性率近45%、青少年占比高
新冠、流感等呼吸道病毒肆虐 新州醫院要訪客戴口罩

新冠、流感等呼吸道病毒肆虐 新州醫院要訪客戴口罩
中國類流感病例陽性率近45% 12月上旬陸續進入高峰

中國類流感病例陽性率近45% 12月上旬陸續進入高峰

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐