曾說逃稅可恥 車評頂流陳震藉空殼公司作假

網路知名車評人陳震偷稅被查。(取材自微博)

中國頂流車評人陳震全網粉絲量超2400萬，繼今年10月開勞斯萊斯逆向撞車負事故全部責任後，陳震的多個社交媒體平台帳號被禁言，引發網民關注；央視5日報導，國家稅務總局北京市稅務局第三稽查局依法查處陳震偷稅案，經查，2021年至2023年，陳震通過隱匿收入、轉換收入性質、進行虛假申報等方式，少繳個人所得稅共計118.67萬人民幣。

綜合媒體報導，據相關法律法規規定，當局對陳震作出追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計247.48萬元的處罰決定。目前涉案稅款、滯納金及罰款均已追繳入庫。

陳震視頻內容以車輛測評、生活分享為主，是車評領域頂流博主；然而稅務部門調查發現，陳震每年申報綜合所得僅100餘萬元，申報收入與其網路熱度嚴重不符。

隨後，稅務稽查部門就收入問題首次約談陳震，陳震聲稱已完成了以前年度的自查補稅 ；然而，稽查人員在調取陳震名下的資產信息後，卻發現並非如此。

稅務當局調查發現，陳震少報收入只是其一，更為隱蔽的偷稅手法是，他曾在天津成立了一家個人文化創意工作室，並按照個體工商戶生產經營所得申報繳納個人所得稅。

此外，陳震將個人收入申報為空殼工作室的收入，利用工作室虛假申報，達到少繳稅款的目的，是非常典型的「轉換收入性質」的違法行為。