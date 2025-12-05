南京大屠殺88周年將至 日本駐中國大使館籲日僑注意安全

隨著下12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日即將來臨，日本駐中國大使館5日發布了安全警告，呼籲所有中國的日本公民必須格外留意自身安全。圖為日本駐中國大使館，加強警戒。路透

隨著下12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日即將來臨，日本 駐中國大使館 5日發布了安全警告，呼籲所有中國的日本公民必須格外留意自身安全。

聲明提到，12月13日是南京事件（南京大屠殺）發生88周年，又被中國定位為「抗日戰爭勝利80年」，因此紀念日期間，反日情緒往往容易高漲，加上近期當地媒體對日中關係的報導，需要特別謹慎。

聲明還表示，公民外出期間務必留意周遭狀況，例如是否有可疑人士接近等，並盡量以多人同行等方式，盡可能確保自身安全，若帶著孩童外出，更請採取充分安全對策。

聲明也列出4大點。首先尊重當地的習慣，與當地人士接觸時注意言行舉止與態度；其次在戶外應盡量避免以周圍都能聽見的大音量交談，同時也要避免日本人之間聚集喧鬧等容易引人注目的行為。

第三，留意周遭狀況，盡可能避開人群聚集的廣場或容易被認為是許多日本人會使用的場所，避免穿著或攜帶一眼就會被認為是日本人的服裝或物品；最後，一旦發現任何稍有可疑的人物或團體，切勿接近，並應盡速離開現場。

中日關係近期已因日本首相高市早苗 的「台灣有事論」而趨於緊張。高市早苗於11月7日向日本國會表示，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，日本在某些情況下可能認定為「存亡危機事態」，從而允許自衛隊採取武力行動。