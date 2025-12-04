僵局持續…傳日企考慮縮減中國業務 中商務部：日方責任

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
中日關係因日相高市早苗涉台言論陷入僵局，傳出有許多日本企業正在考慮縮減在大陸的業務，大陸商務部發言人何亞東4日表示，日方對此負有不可推卸的責任。（取自中國網直播）
中日關係因日相高市早苗涉台言論陷入僵局，傳出有許多日本企業正在考慮縮減在中國的業務。中國商務部4日表示，日方對此負有不可推卸的責任，同時也強調，若日方一意孤行，中方將「採取必要措施」，一切後果由日方承擔。

中國商務部4日下午召開例行記者會，面對日本時事通訊社提問，「在此之前，中方表示可能採取必要措施反制日本，請問能否具體介紹一下？」，商務部發言人何亞東重申，敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。他並強調，若日方一意孤行，中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔。

日本時事通訊社也問：「近期，受中日關係變化的影響，許多日本企業正在考慮縮減在華業務，商務部對此有何評論？另外，對中國來說，日本企業的在中國的投資是否依然重要？」

何亞東說，近期，高市早苗公然發表涉台「錯誤言論」，嚴重破壞了中日關係的政治基礎，「日方對此負有不可推卸的責任」。

對於日企在中國投資的看法，何亞東則指，中國是全球第二大消費品市場，也是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，中國始終是外商理想、安全、有為的投資目的地，「包括日資企業在內」的跨國公司都表示看好中國市場。他表示，中國始終堅持對外開放的基本國策，歡迎各國投資者到中國投資興業，分享中國發展機會。

日本 商務部 高市早苗

