中國開源AI模型 全球市占率超越美國

編譯任中原／綜合外電
中國積極推出開源模型，與美國科技巨擘採取的「封閉」作法恰成對比。(路透)
中國在「開源」人工智慧（AI）模型如何應用於全世界的競賽中已首度超越美國，取得關鍵性的優勢。根據麻省理工學院（MIT）與美國開源AI新創企業Hugging Face發表的研究，過去一年中國自主研發的開源AI模型在全球的下載率上升到17%，而美國Google、Meta與OpenAI等模型的總下載率為15.8%。DeepSeek與阿里巴巴的通義千問（Qwen）模型占中國市占率的一半以上。

開源模型的特點是軟體開發業者可以免費下載、修改及整合，使新創企業更容易創造產品，也讓研究人員更能夠改善模型。模型若能獲得廣泛採用，將使模型所有者對AI的未來具有重大影響力。

中國積極推出開源模型，與美國科技巨擘採取的「封閉」作法恰成對比。OpenAI、Google與Anthropic等美國AI業者都完全掌控他們最先進的科技，靠客戶訂閱或與企業簽約來營利。反觀中國的AI集團在北京當局鼓勵下，讓外界能有更多管道使用其AI模型。

川普政府已設法說服美國AI集團投資開源模型。OpenAI於8月推出第一套「開放權重（open weight）」 模型，用戶可以免費取得，但提供的資訊比開源模型少。Meta的Llama模型多年來一直是「開放權重」模型的標準，但之後轉而發展「超級智慧」強封閉式模型，與其他美國業者競爭。

MIT研究人員隆普瑞表示，DeepSeek與阿里巴巴等中國AI業者已推出一種「典範轉移」模型發布方法；中國業者每周或隔周就會推出模型供用戶選擇，而美國業者則是要每六個月或一年才推出一系列模型。

其他專家表示，中國業者雖受制於運力，但卻擁有雄厚的本土研究人員，使中國AI集團在模型開發上有更具創意的作法，利用知識蒸餾技術產生小而有力的模型，且中國的AI實驗室也偏重於開發AI影音生成模型 。

中國開源模型廣受歡迎，也影響到世人所接收的資訊。研究人員證明，中國模型帶有明顯的中國共產黨偏見及意識形態，且普遍不會產生諸如台灣或天安門事件等爭議性議題的資訊。美國的AI實驗室則聚焦於最先進模型領域的進展，目的是建立通用AI（AGI），或超越人類能力的AI系統。

美國大型且獨立的開源AI業者遠比中國少，最新的貢獻是西雅圖艾倫AI研究所在11月推出的完全開源模型Olmo 3。美國智庫新美國安全中心副主任伊甘表示，「美國應該關切中國在開源模型領域的長足進步」。

AI OpenAI 阿里巴巴

