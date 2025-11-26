香港最高級別大火燒至入夜 13人葬身火海

香港大火已經釀成13死。（香港中通社）

香港 新界居屋屋苑宏福苑大火災，已至少有13人葬身火海，另有15人受傷，其中兩人情況危危殆。5級大火燒至入夜仍未能撲滅，香港消防處指高溫及火勢猛烈，致部分樓層未能攻入。

影片來源：YouTube@South China Morning Post

火警現場在香港新界北區的大埔，消防在當地時間下午2時51分接報，說宏福苑有大廈外牆維修中搭起的棚架首先起火，冒出大量濃煙。消防起初動用兩條水龍及兩隊煙帽隊撲救，十分鐘後火警升為三級並增援。下午3時34時分，火警升為4級火。到傍晚火警波及鄰近大廈，並傳出多次爆炸聲，火警在晚上6時22分升為更高級別的5級。

香港火警分級制度中，5級是最高級別，這一級數的火警，是火勢完全失去控制而且迅速蔓延，以及有大量濃煙，高熱，受傷人數增加。今次香港5級火警，是1997主權移鈫以來的第二次。

晚上近8時港府 部門交待火情，證實在5級大火中，已增至13人死亡15人受傷。其中9人在現場證實死亡，4人送抵醫院後不治，1名消防員在火警中殉職。傷者分別被送往北區醫院、威爾斯醫院及大埔那打素醫院。

消防處表示，火場面積27公尺乘21公尺，涉及7幢32層高住宅，全部搭建了棚架進行維修，由於外圍棚架起火並蔓延，現場環境非常惡劣，不斷有雜物跌下來，求助案亦增加，因此要將火警升至5級。

大火災發生在位於香港新界北區的大埔宏福苑，是一座香港房屋委員會管理的居屋屋苑，居屋在香港即居者有其屋計劃下的較廉宜的居民住宅樓宇。這個屋苑共有8幢樓、1,800多個單位，屬較大型屋苑，但已經老舊，樓齡超過42年，去年宏福苑業主立案法團通過3億3千萬港元大維修方案，到目前仍在維修工程中。

警方及消防接報時，是宏昌閣外牆一個棚架首先起火，大量濃煙升上半空，消防雲梯最高只升到大廈的一半高度射水救火。其後宏昌閣的外牆棚架及安全圍網幾乎已燒盡，由於風大，火種飄過毗鄰的大廈，令外牆圍網亦起火焚燒，並不時傳出爆炸聲。到傍晚前現場火勢蔓延至其他大廈。

香港警方及消防在火場外圍拉起封鎖線，協助居民疏散。警方在起火後，收到多名住客報案指在單位內未能逃生。有居民情緒激動，說正急於尋找住在宏福苑的家人，亦有居民擔心仍滯留單位家人的安全。由於宏福苑大火波及7幢大廈，消防呼籲被困住戶留在單位緊閉門窗待救。

儘管消防努力救火，大火從下午燒到入夜。消防處副處長陳慶勇晚上在簡報會上說，火警升為3級及4級，及向鄰近大廈蔓延，傍晚求助個案增加，需要調派更多人手，因此將火警升為5級，入夜火勢已蔓延至屋苑7座大廈。 消防一共派出8條水龍、7條鋼梯及22隊搜索隊，以及128輛消防車、57輛救護車，並有合共767位消防及救護人員，已處理28名傷者，其中9位現場死亡，另有6人嚴重，其中4人送院後證實死亡。

宏福苑大火中，1名消防員殉職。消防處長楊恩健到沙田威爾斯親王醫院說，這名消防員午間3時1分到達火警現場，在地面負責救援，其後於3時30分起失去聯絡，消防搜索後，在4時1分於宏昌閣對出空地發現他，當時他面部燒傷，隨即轉送到威院搶救，惜於4時45分證實不治。另有1名消防員於火警期間熱衰竭送院，目前仍在治理中。

宏福苑鄰近的廣福社區會堂、東昌街社區會堂稍早已開放作臨時庇護 中心；中華基督教會馮梁結紀念中學亦已開放以安置疏散居民。港府民政事務處宣布現已為有需要人士加開大埔社區中心、富善社區會堂及善樓（善導會）作臨時庇護中心。

香港特首李家超稱，已召跨部門緊急會議，並已啟動緊急事故監察及支援中心，指示部門全力做好滅火救援救治工作。他表示民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援；醫管局亦已啟動應急機制，全力救治傷者。

初步懷疑是維修工程中，外牆棚架先著火。香港工業權益會關注起火原因及棚架保護網是否阻燃。 工權會說，根據屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》及勞工處《竹棚架工作安全守則》，棚架面上必須裝置具阻燃特性的保護幕，並符合認可標準，以減低火警蔓延風險；工權會對接連發生的棚架火警深表關注，要求相關部門盡快查明事故原因，以及棚架所用保護網是否合規。如有人違規，必須嚴肅處理。