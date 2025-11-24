印度女子出生邊境爭議地 控遭中國刁難滯留18小時

我的頻道

中央社新德里24日專電
印度與中國邊境問題長期未解，一名出生於阿魯納查邦的女子指控中國拒絕承認其印度護照的有效性，因此害她無端滯留在上海18小時。中國2023年將阿魯納查邦納入其領土範圍的地圖，並稱為藏南地區。

中國2023年8月公布新版地圖，除納入台灣、南海諸島，也把中國與印度間有爭議的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）視為中國的一部分。

今日印度（India Today）報導，居住在英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）21日從倫敦前往日本，途中在中國上海浦東機場轉機，原訂停留3小時，但因中國移民官員稱她出生於阿魯納查邦，而那裡是「中國的一部分」，因此她的印度護照無效。

通多克告訴今日印度，她遞交護照並在安檢處等候，一名官員走向她，並說：「阿魯納查邦護照無效。」

通多克表示，當她詢問其印度護照為何無效時，中國官員只是簡單地回說：「阿魯納查邦是中國的一部分，你的護照無效。」

通多克說，多名中國移民單位的工作人員、中國東方航空的員工對著她訕笑，甚至建議她「應該申請中國護照」，讓她原本短暫的轉機時間，瞬間變成長達18小時的煎熬。她稱自己在那段時間無法獲得清楚的資訊、應有的食物，也不得使用機場的設施。

通多克表示，她的護照被扣留，因此即便她有簽證，仍被阻止搭上後續飛往日本的航班，她被要求待在轉機區，無法重新訂機票、購買餐點，也沒辦法在不同航廈間移動，最後是透過在英國的朋友與印度駐上海總領事館聯繫，直到深夜才在印度官員護送下離開上海。

通多克在寫給印度總理莫迪（Narendra Modi）及其他高層官員的信中表示，她遭遇的事是對「印度主權和阿魯納查邦公民的羞辱」，她要求印度政府就此事和中國交涉，要追究中國移民單位和航空公司涉事人員的責任並處分，還要為其爭取賠償。她也要求中國保證，來自阿魯納查邦的印度公民未來不會再遇到類似的麻煩。

新德里電視台（NDTV）報導，這起事件引起印度民眾和外交界的高度關注，凸顯由於中國的領土主張、印度和中國間持續的緊張局勢，讓阿魯納查邦民眾面臨這樣的困境。

印度、中國爭議邊界超過3488公里，其中阿魯納查邦由印度實質治理中，中國稱當地為藏南地區；至於阿克賽欽大部分地區，目前則是由中國有效控制。

印度一直以來不斷表示，中國企圖更改包括阿魯納查邦在內的地名，是「徒勞且荒謬的」。印度政府今年5月指出，中國改變印度領土名稱，不會改變當地「過去、現在、未來」始終是印度不可分割的一部分，這是「不容置疑」的事實。

