我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

CNN分析：民主黨內團結破裂 退讓恐致民調反彈

雲南裸體小孩案 官方通報：父母未虐童也未參加邪教

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雲南裸體小孩事件官方已經通報調查結果，強調父母沒有虐待孩子，也沒參加邪教。示意圖（美聯社）
雲南裸體小孩事件官方已經通報調查結果，強調父母沒有虐待孩子，也沒參加邪教。示意圖（美聯社）

不久前中國網友在四川高速公路服務區發現有小孩赤身裸體，引起中國社會高度關注「野孩子」的情況，以及熱議「自然教育」。官方最新通報表示，一家人生活於雲南大理州南澗縣，該名小孩「平平」一直沒有取得出生證明、戶口登記，且因為患有濕疹，不喜歡穿衣服，官方調查指出父母沒有虐待孩子之餘，官媒也強調父母未參與邪教組織。

據雲南發布11日透過雲南日報新媒體「雲新聞」記者走訪的方式，以一篇超長篇的報導形式，披露這起案件的詳細調查內容。據聯合工作組指出，該名小孩「平平」李姓父親，34歲，大理州南澗縣人；萬姓母親43歲，北京市人，兩人都是自由職業。李、萬二人生下兩名孩子（長子平平、次子安安），但因兩名孩子均在住所自然分娩，未取得「出生醫學證明」。此外兩人至今未辦理結婚登記，加之雙方一直未達成共識，導致戶口登記一直未辦理。

目前，南澗縣衛健部門根據DNA鑒定結果為兩名孩子辦理了「出生醫學證明」。當地公安機關根據李、萬提交的材料，正按程序為兩名孩子辦理戶口登記。

針對被指責是父母不給小孩穿衣服，李某解釋，「平平患過濕疹，天氣暖和時不喜歡穿衣服，但他覺得冷了也會主動找衣服穿，從來沒有因為著涼生過病」。而對於爬行行為，聯合工作組在調查中發現，李、萬日常生活中不喜歡與外界交流，經常自駕旅行，因此平平與其他孩童接觸機會較少，他的玩伴主要是家中飼養的寵物狗，官方相關人士表示，「平平在和寵物狗玩耍時會模仿爬行動作，而萬某對孩子這一行為不干預、不管教，李某某又聽從萬某意見，也不干預孩子行為」。

至於是否父母存在虐待孩子的違法行為？報導引述多位工作人員「感慨」說，從相處的十幾天來看，李、萬二人不僅不像傳言中那樣虐待小孩，反而是過度寵溺。「工作人員幫助矯正孩子行為時，偶爾對孩子說了一句比較嚴厲的話，兩人都會露出不高興的表情」。

聯合工作組相關人員介紹，經公安機關調查，結合證人證言、醫學鑒定及日常行為觀察，確認李、萬並無虐待孩子的情況。另報導提到，記者從公安機關了解，李、萬無邪教相關接觸史，未發現兩人參與邪教組織等情況。

此外，平平體型為中國標準範圍，沒有過於瘦小。而當地省、州、縣三級醫療團隊也對李、萬進行了醫學健康核對總和心理健康評估，結果顯示：李姓父親身體健康，精神和心理正常。萬姓母親性格倔強，不願與人交往和溝通，自我意識較強。

當地民政局工作人員小王說，「這些天來孩子變化明顯，他已習慣穿上衣服鞋子，也越來越願意和人交流」。

此事引起中國社會熱烈討論家長教育小孩的模式問題，雲南日報透過「雲新平」筆名指出，好的家庭教育，「守底線」必須置於首位。這條「底線」，「既是不可逾越的法律紅線，也是社會公認的公序良俗」。評論稱，在此次事件中，父母的教育方式背離了科學引導，對孩子行為出現的問題，他們不干預、不管教。這種方式，不利於孩子樹立正確的社會規則觀念，也違背了幫助孩子儘早融入社會的教育邏輯。

寵物 心理健康 自駕

上一則

鳳凰颱風重創菲律賓 中使館：將提供現匯與緊急物資援助

下一則

中國電商平台買的食品安全嗎？官方抽查發現摻假問題

延伸閱讀

深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好

深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好
為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿

為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿
15歲男失聯 最後定位柬埔寨 父被告知「弄3人來就放人」

15歲男失聯 最後定位柬埔寨 父被告知「弄3人來就放人」
華女富豪馴夫守則 帳單老公全包、每周誇妻一小時

華女富豪馴夫守則 帳單老公全包、每周誇妻一小時

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業