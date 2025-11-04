中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國國務院4日公布2026年節假日安排通知。其中，明年春節 將從2月15日（農曆12月28、周日）至23日（農曆正月初七、周一）放假調休，長達九天，是史上最長春節假期。

去哪兒大數據研究院分析，史上最長春節假期有利於遊客錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加，單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，春節整體出行和出遊量有望創新高。

澎湃新聞報導，春秋旅遊副總經理周衛紅表示，此資訊剛剛發布，便立即點燃了旅遊市場，尤其是長線旅遊的熱情，截至4日19:00，春秋旅遊產品部門和銷售部門的同事都在緊急加班中，假期為旅遊市場帶來的撬動力，必須要從產品的豐富度、性價比和品質把控等多方面協同考慮，因此還將對很多產品的深度和廣度再做進一步挖掘。

此外，明年元旦放假調休共三天；清明節、端午節、中秋節均放假三天；勞動節放假調休共五天；十一放假調休共七天。

作為最鄰近的兩個假期，明年元旦和春節假期的旅遊產品搜索和諮詢量已經暴增。

去哪兒資料顯示，關於明年假日安排的消息發出不到半小時，平台上元旦期間的火車票、春節期間的火車票和國際機票 搜索量暫態增長翻倍，且仍在衝高。其中春節期間出發的機票搜索量暫態增長三倍。

來自春秋旅遊的資料則顯示，放假通知發布當天，春節歐洲遊諮詢量暴增200%，希臘、挪威、冰島、塞爾維亞、西班牙、英國等熱門歐洲目的地的搜索量翻倍，預計2026年春節歐洲遊訂單量會有新的突破。

值得一提的是，由於假期首日緊鄰西洋情人節 ，也使得假期首日和前一日的機票搜索量出現較大幅度的增長。同程旅行資料顯示，截至11月4日18:00，2026年2月14日和15日的國內機票和酒店搜索量較前一日增長超1倍。節前拼假過情人節，或成為春節拼假遊的一大熱點。

心急的旅客甚至已經下單。去哪兒旅行資料顯示，截至17:45，已有上海、北京、廣州、哈爾濱的旅客訂購春節前夕出發的機票，國內熱門目的地包括海口、三亞、杭州等；出境遊熱門目的地包括香港、韓國首爾、日本東京等。有旅客預訂2月15日一早從大阪飛往上海、有旅客從常州飛往香港、也有旅客預訂2月14日晚從廣州飛往新加坡的機票。