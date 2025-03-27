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美關稅中方應對？IMF原副總：促消費、做最壞準備

記者黃雅慧／海南即時報導
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國際貨幣基金組織原副總裁朱民27日在博鰲亞洲論壇表示，面對美國關稅，中方要穩住市場信心、調整經濟結構改革由消費驅動，同時持續跟美國進行交流，但也要做最壞打算的準備。記者黃雅慧／攝影
國際貨幣基金組織原副總裁朱民27日在博鰲亞洲論壇表示，面對美國關稅，中方要穩住市場信心、調整經濟結構改革由消費驅動，同時持續跟美國進行交流，但也要做最壞打算的準備。記者黃雅慧／攝影

美國總統川普一系列關稅政策成為今年博鰲論壇熱議話題，中國學者除了批評高關稅將使經濟體成為孤島，落入叢林法則之外，外界也關注中方將如何出招應對。國際貨幣基金組織（IMF）原副總裁朱民27日在博鰲亞洲論壇表示，中方要穩住市場信心、調整經濟結構改革由消費驅動，同時持續跟美國進行交流，但也要做最壞打算的準備。

朱民表示，中國在美國的市場份額從21%下降到15%，現在又增加20%的關稅。中方要應對非常具挑戰性，美國市場總額大概是5,000億美元，如果沒有辦法出口到這個市場就得另想辦法，他認為有幾個方面：

一是採取相應的財政政策和貨幣政策來應對這種不確定性和短期的衝擊，這對市場信心來講是非常重要的；

二是中國國內經濟結構改革需要更多地轉向由消費驅動，中國財政赤字現在也有很大的變化，以前政策更多是依靠發行長期國債來支持的，這次把財政赤字由3%上升到了4%，並且投資於人，包括社保，包括醫療、教育等，這樣的措施能夠提升消費者的信心。此外，中國在服務消費，比如文化、旅遊和體驗式的經濟，是未來可以不斷擴大的潛在市場，所以需要在服務業開展改革來提升生產率。所以先開放了電信、醫院、教育和醫療等行業，希望把全球的資金和技術引進來；

三方面是，「十五五」規劃即將到來，中國願意跟美國進行交流，通過溝通避免貿易戰，因為畢竟這兩個國家是全球最大的兩個經濟體，不想打貿易戰。朱民說，川普是難以預測的領導人，必須做最壞的準備，當然目標是找到最佳結果，最關鍵的是美中之間的合作。

中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求則對高關稅提出批評，他認為在一些國家推出一系列高關稅對全球經濟復甦造成影響，每個經濟體會成為孤島，認為還是要回到基於全球分工、競爭合作、貿易自由化過程。

吳曉求說，高關稅肯定有害經濟增長，如果設置太高，嚴重影響資本、貨物、人才與科技流動。且讓世界正在走向以強凌弱的叢林法則。不可以把國家利益凌駕國際規則上，對經濟實力弱小國家不公平。不過吳曉求也提及，高關稅雖然會影響到中美經貿，但是中國能與歐盟積極拓展之間的發展空間，他認為中歐關係有了新機遇。

關稅 川普 貿易戰

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