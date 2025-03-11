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美中談判卡住？ 中外交部：若美執意損害其利益必反制

記者謝守真／即時報導
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儘管有消息指川普和習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情人士透露美中針對貿易和其他問題的談判仍卡在較低層級的工作小組會議。對此，中國外交部強硬回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。（美聯社）
儘管有消息指川普和習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情人士透露美中針對貿易和其他問題的談判仍卡在較低層級的工作小組會議。對此，中國外交部強硬回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。（美聯社）

美國總統川普自重返白宮後，對中國已祭出多個關稅措施。儘管有媒體指出川普和中國國家主席習近平或將舉行「生日峰會」，惟有知情人士透露，美中針對貿易和其他問題的談判，依然卡在較低層級的工作小組會議，以致未能退進相關進度。對此，中國外交部強硬回應稱，若美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。

在11日下午例行記者會上，針對媒體問及中國官員在獲取美方關於如何阻止川普提高關稅的指導方面遇到了困難。中國外交部發言人毛寧在回應表示，美方執意以芬太尼問題為藉口，兩次對中國的輸美產品加徵關稅，中方已經多次闡明反對的立場。中方採取的反制措施是維護自身權益的正當和必要之舉。

毛寧續稱，「我可以告訴你的是，如果美方執意損害中方利益，中方必將堅決反制。」如果美方真的想解決問題，就應該在平等、尊重和互惠的基礎上，同中方通過磋商解決各自關切。

另外，針對有消息指出美中領導人將於4月在中國中晤，毛寧則回應稱，「你這個問題沒有可以發布的信息」。香港南華早報10日獨家報導，多位外交消息人士透露，美國總統川普最早可能四月訪問中國。川普重返白宮以來似乎一直專注於與北京敲定協議。美中兩國領袖都希望對方來訪以展示其外交勝利，但初步討論是圍繞川普訪問中國。目前尚不清楚有關這套行程的討論進展到什麼程度。

報導並稱，若此事成真，習近平將會在五月訪問莫斯科會見俄羅斯總統普亭前，先與川普會面，美中俄關係備受國際社會關注。

此外，彭博稍早則引述知情人士稱，兩國討論安排中國國家主席習近平6月訪問美國，並與川普舉行潛在的「生日峰會」。不過，美中雙方目前在經貿和其他問題上的談判困在較低級別水準，未能就如何更好推進達成一致看法。

消息稱，美中兩國代表雖進行接觸，但中方官員表示，美國尚未給出若要取消對中國關稅，期望中國在芬太尼問題上應具體採取哪些措施。川普政府正在加緊對中國採取關稅和其他貿易措施，該策略目的是為與北京的談判增加籌碼。

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