我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓統促會長梁利堂被控非法擔任中國代理人 無罪

國安部請求IRS調查員 加入擴大查緝無證移民

中國逾2000校提前開學引非議 多地教育單位宣布叫停

中央社台北11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
611Study.ICU網站名稱是指「早6點上學，晚11點放學，生病ICU」，611學制是近年來中國國高中普遍執行的上課模式，每周上課6天甚至7天。圖取自：「李老師不是你老師」X平台
611Study.ICU網站名稱是指「早6點上學，晚11點放學，生病ICU」，611學制是近年來中國國高中普遍執行的上課模式，每周上課6天甚至7天。圖取自：「李老師不是你老師」X平台

中國江蘇省宿遷市泗陽中學日前提前8天開學，引發不少非議。X平台「李老師」也發起行動，呼籲網友填寫提前開學的學校名單，截至目前已超過2000所。中國多地教育單位為此發布規定，勒令停止提前開學，部分地區甚至延後開學。

人民網10日報導，江蘇省宿遷市泗陽中學提前在5日就開學，較江蘇省教育廳公告的13日足足提前8天，引發中國社會強烈批評。

在引發非議下，宿遷市教育局發布通報，下令整改，並要求「各地各校要引以為戒，嚴格執行『五項規範』要求，嚴防出現提前開學、節假日違規補課等行為」。

X平台知名帳號「李老師不是你老師」2日發起「611Study.ICU，全國小初高中超時學習舉報箱」行動，呼籲網友於611Study.ICU網站上匿名填寫學校名單，揭露各地學校違規開學「超時高壓學習」的行為。

根據611Study.ICU網站說明，網站名稱是指「早6點上學，晚11點放學，生病ICU」，源於中國工程師對於996工作制的吶喊「996.ICU」。611學制是近年來中國國高中普遍執行的上課模式，早上6時到校，晚上11時放學，每周上課6天甚至7天。

「李老師」今天公布，隨著網路上舉報的學校超過2000所，中國多所學校的提前開學被叫停，各地教育單位陸續推出政策延後開學。如杭州市教育局要求嚴格執行不得提前開學規定；鄭州市教育局緊急通知調整開學時間至14日，泉州、深圳等多地學校也紛紛通知延後開學。

中國新聞網一則評論指出，近年來以學生「自願」之名提前開學的現象普遍存在且屢禁不止，一方面是由於學校為提高學生成績和升學率拔苗助長，另一方面則是因為一些家長不甘心讓孩子落於人後。

評論並呼籲各地教育單位，要嚴厲打擊學校違規提前開學，同時也要整治違規學科類培訓，改變部分學生「不是提前開學就是在外補課」的假期現狀。

2024年，中國教育部開展基礎教育「規範管理年」行動，嚴禁以各種方式擠占學生「課間十分鐘」休息、違反教育行政部門統一規定的日期提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體補課等違反國家政策的行為。

教育局 升學 中超

上一則

蘋果傳與阿里巴巴合作開發AI功能 瞄準中國用戶

延伸閱讀

糖尿病不忌口致腸胃炎 50多歲女「血糖值達1000」送ICU

糖尿病不忌口致腸胃炎 50多歲女「血糖值達1000」送ICU
50歲婦過年「血糖值達1000」送ICU 醫籲3點扭轉病情

50歲婦過年「血糖值達1000」送ICU 醫籲3點扭轉病情
廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代

廣東GDP連2年未達標 經濟第一大省地位恐被江蘇取代
沙加緬度與宇洛縣教育局 抵制川普授權ICE進入校園執法

沙加緬度與宇洛縣教育局 抵制川普授權ICE進入校園執法

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。(本報資料照片)

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

2025-02-08 02:00
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱

金馬影后驚爆被性侵 陳沖在美國受辱：一輩子恥辱
美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工