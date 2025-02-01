中國車企春節期間拚銷量 機構估中汽車市場有望恢復

中國數家車企在1日公布2025年1月的銷量表現，多家車企搶在春節期間以多元服務衝刺汽車銷售量。圖為四川一場汽車展售活動。（圖／取自澎湃新聞）

中國數家車企在1日公布2025年1月的銷量表現，多家車企搶在春節 期間以多元服務衝刺汽車銷售量。機構預測，春節前高峰疊加以舊換新的政策效果逐步顯現，中國汽車市場有望恢復，而新能源滲透率大概率將呈季節性回落。

日前發布盈利預告、顯示公司在2024年第4季實現淨利潤轉正的零跑汽車，2025年1月的交付量25170台，按年增長105%。過去一年表現亮眼的小米 汽車也在1日宣布，2025年1月小米SU7交付量再次超過20000台。目前已連續4個月交付量超2萬，2025年全年交付目標30萬台，新的一年將持續擴充產能。

其他造車新勢力方面，2025年1月，理想汽車交付車輛29927輛；小鵬汽車共交付新車30,350台，按年增長268%，為連續3個月交付量破30,000台；蔚來公司交付新車13,863台，按年增長37.9%；廣汽埃安的數據則顯示2025年1月全球銷量為14,393輛。

今年春節期間落在1月底，中國多家汽車品牌銷售門市希望在這段期間搶占更多訂單。一位來自西安阿維塔中心的工作人員表示，從2024年2月的銷量來看，春節期間的成交量占了接近一半，加上今年還有以舊換新的補助，預估今年春節的銷量會暴增，所以在春節期間還是保持和平常一樣的營業狀態。

此外，小米、零跑汽車、蔚來汽車、比亞迪 、廣汽和吉利汽車等品牌均推出「春節不打烊」的服務，有的在購車方面提供優惠，有的是提供24小時免費道路救援、異地送車服務、賞車試車等服務。

中國汽車流通協會乘聯分會此前預測，春節前高峰疊加政策效果逐步顯現，中國汽車市場有望恢復。其中，新能源滲透率大概率將呈季節性回落，春節年前傳統燃油車及豪華車市熱度有所回升，對1月車市構成穩定支撐。