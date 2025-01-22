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繼央行等監管層後 路透：中國將對金融央企減薪限薪

記者賴錦宏/即時報導
中國國家開發銀行，是中國3大政策性銀行之一。（新華社）
中國國家開發銀行，是中國3大政策性銀行之一。（新華社）

路透引述消息指出，中國將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，要求職級與薪酬不得倒掛。這是繼北京要求金融監管機構集體降薪後，另一個減薪限薪的措施。

消息人士指出，中央金融企業集團員工年度薪酬上限為100萬元(人民幣，下同，約13.8萬美元)，子公司高層薪酬上限為300萬元；措施還要求在集團與子公司各自範圍內，下屬的薪酬不得高於上級，即「薪酬與職級不能倒掛」。

消息指出，新的工資限制措施最早將於今年2月生效，金融央企集團及子公司的中層將受最大影響。在金融央企內部，中層職工的薪酬往往超過董事長和行長或總經理。董事長、行長或總經理此前已限薪，年薪在70萬至90萬元之間。

報導又稱，金融央企降薪的另一面是中國官方尋求縮小政府內部的收入差距，並引述受此影響人士透露，中國本月稍早意外地給全國數百萬政府工作人員加薪，平均月工資上漲約500元。

據中國財政部官網披露，中國目前共有27間中央金融企業，包括3大政策性銀行、5大國有商業銀行、4大資產管理公司、6間保險公司等。

路透上周曾報導，消息人士透露，人民銀行、金管總局、中證監等金融監管部門職員將於本月開始集體降薪，以順應中國2023年啟動的國家機構改革；此次降薪幅度約為50%，降薪後三大監管部門薪酬水平料與公務員薪酬拉齊。

財政部 保險

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