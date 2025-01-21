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留美博士涉貪 雲南昆明市長被查落馬

中央社台北21日電

中共雲南省昆明市委副書記、市長劉佳晨因為涉嫌嚴重違紀違法，任上被查落馬。他不僅是留美博士，擔任過共青團中央統戰部長，還因為擅長跑馬拉松，被稱為「國內跑得最快的市長」。

中共中紀委國家監委網站今天通報，劉佳晨涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，劉佳晨今年53歲，在北京清華大學獲得工學學士學位和科學碩士學位，2002年獲美國新澤西州立大學工學博士學位。

劉佳晨1999年在美國漢威集團（Honeywell）擔任軟體工程師，2003年回到中國工作，歷任大連市信息產業局副局長、共青團大連市委書記、大連市中山區區長。

他在2009年進京，先後擔任共青團中央統戰部副部長、部長。2016年「空降」雲南，歷任麗江市委副書記、雲南省國土資源廳廳長，2020年底任昆明市委副書記，2021年2月擔任市長至此次被查。

據陸媒新京報，劉佳晨善於長跑，曾多次參加馬拉松比賽。2024年12月，劉佳晨在昆明馬拉松賽事，以3小時37分31秒刷新了個人最快成績，被跑友圈稱為「國內跑得最快的市長」。

昆明歷年來已有多名高官落馬，張祖林、王喜良等多任昆明市長被查；還有楊崇勇、仇和、張田欣、高勁松等多任市委書記被查。

馬拉松 中共 新澤西州

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