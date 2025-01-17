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美對造船業301調查 中外交部：堅決捍衛自身的權益

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）
中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部官網）

美國於當地時間16日，發布對陸海事、物流和造船業301調查報告，中國外交部發言人郭嘉昆17日表示，中國將密切關注調查進展，將採取一切必要措施，堅決捍衛自身的權益。

美國政權更迭之際，中美持續經貿角力。郭嘉昆17日主持中國外交部例行記者會，強調拜登政府對中國海事、物流和造船業發起301調查，嚴重違反世貿規則，是徹頭徹尾的保護主義行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經多次表明我們的立場。

他稱，美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護，多年前就已經失去了競爭優勢。

郭嘉昆說，拜登政府將自身問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有違經濟常識。我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制。中國將密切關注調查進展，將採取一切必要措施，堅決捍衛自身的權益。

稍早，中國商務部也已對此表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，表示將將密切關注美方動向，並採取必要手段捍衛自身合法權益。

去年4月，拜登政府針對中國在海事、物流和造船業發起301調查，日前，路透社引述消息人士說法稱，美國貿易代表辦公室（USTR）已完成調查報告。報告稱，透過財政支持、對外國企業設置壁壘、強制技術轉讓、知識產權盜用和採購政策，助力本國企業在造船和海事行業佔據主導地位，成為美國的最大障礙。

另，在美國對TikTok限令期限將至之際，路透報導，奧地利組織Noyb已在多個歐洲國家對包括TikTok在內的六家中國公司提出投訴，指控這些公司非法向中國發送歐盟用戶的資料。

郭嘉昆今天也對此回應說，中國政府高度重視並依法保護資料隱私和安全，從來沒有、也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府收集或提供位於外國境內的數據資訊和情報。有關方面應尊重市場經濟和公平競爭原則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的商業環境。

拜登 TikTok 商務部

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