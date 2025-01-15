中國砸錢促消費 補貼買手機家電1/20實施

圖為顧客在杭州一間家電的收銀台辦理政府家電以舊換新補貼的申領手續。新華社

中國今天公布補貼購買新手機、平板以及今年度家電以舊換新工作安排，將於1月20日春節前在全國實施。其中，手機每支最高補貼人民幣500元（約68.2美元），家電每件最高補貼2000元。

中國商務部 市場運行和消費促進司長李剛15日下午在國新辦記者會宣布，近日，中央財政已經預先下達「2025年消費品以舊換新」首批資金810億元。本週，將陸續印發2025年加力支持汽車、家電、家裝（家庭裝修）和電動自行車以舊換新，以及手機等數位產品的購新補貼實施細則。

中國商務部官網隨後在晚間公布「手機、平板、智能手錶（手環）購新補貼實施方案」以及「關於做好2025年家電以舊換新工作的通知」。

其中，個人消費者購買單件銷售價格不超過6000元的手機、平板、智慧手錶（手環）3類數位產品，可享受購新補貼。每人每類可補貼1件，每件補貼比例為減去生產、流通環節及行動營運商所有優惠後最終銷售價格的15%，每件最高不超過500元。

其次，對個人消費者購買2級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機、淨水器、洗碗機、電飯煲 （電鍋）、微波爐12類家電產品給予補貼。

根據「通知」，補貼標準為上述產品最終銷售價格的15%，對其中購買1級及以上能效或水效標準的產品額外再給予產品最終銷售價格5%的補貼。每名消費者每類產品可補貼1件（空調產品最高補貼3件），每件補貼不超過2000元。各地自主確定上述12類家電產品的具體品種。

為提振低迷消費，中國官方2024年祭出消費品以舊換新補貼，今年加碼推動。

李剛今天說，2024年1至11月，社會消費品零售總額44.3兆元，年增3.5%。特別是消費品以舊換新工作取得了積極成效。據初步統計，2024年，中國汽車以舊換新超過680萬輛，逾3600萬消費者購買8大類家電以舊換新產品超過5600萬台，家裝廚衛煥新補貼產品約6000萬件，電動自行車以舊換新超過138萬輛。消費品以舊換新帶動相關產品銷售額超過1.3兆元。