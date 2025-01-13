英媒揭SHEIN供應鏈工廠涉超時勞動 每周工作75小時

中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN。路透

中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN快速崛起卻爭議不斷，英國廣播公司（BBC）今天披露，SHEIN位於廣州供應鏈 的車衣間工人每週工作約75小時，違反中國勞動法。

總部位於新加坡 的SHEIN主攻海外市場，因價格實惠而獲得消費者青睞，BBC的報導指出，SHEIN的成功建立在眾多位於中國的工廠之上，而這些工廠工作情況卻違反法規。

報導表示，參與調查的記者參觀了被稱為「SHEIN村」內的10間工廠並訪問20多名工人。大部分工人表示，每個月僅休假1天，而每天上班時間通常是上午8時至晚上10時或以後。

中國勞動法規定，每天工作時間不超過8小時、平均每週工作不超過44小時，但也針對加班另設有條款，僱主由於生產經營需要，經與工會和員工協商後可以延長工作時間，但延長工時每天一般不得超過1小時；因特殊原因需延長工作時間，在保障員工身體健康的條件下，延長工時每天不得超過3小時，每月不得超過36小時。

一名來自江西的女工說，工資以件數計算，1件T-Shirt可賺人民幣1到2元，通常每天工作10到12小時，每小時大約製成12件；也有工人說，如果一個月有31天，就會做足31天。

報導認為，SHEIN成功秘訣在於價格實惠以及庫存充足，並指該品牌在英國平均價格在8英鎊（約合新台幣320元）或以下，還時不時打折促銷。

據BBC，SHEIN拒絕接受訪問，但透過聲明強調公司致力確保供應鏈中所有工人獲得公平及有尊嚴的待遇，並投資 了數千萬美元來加強公司管治及符合規定，以及努力設定最高的工資標準，要求所有供應鏈夥伴遵守行為準則。

SHEIN的商品極具價格競爭力，但卻屢生爭議，包括產品安全。

2022年綠色和平德國辦公室團隊發起研究調查，從 SHEIN在歐洲多個國家網站上購買了數十件男裝、女裝、童裝和鞋子，並將樣品交由獨立研究機構分析。結果顯示。受檢商品中的15%含有超出歐盟標準的有害化學物質，其中32%的有害化學物質含量達到令人擔憂的程度。