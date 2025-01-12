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2024中國上市公司理財產品認購規模年減5% 創近5年新低

記者黃雅慧／即時報導
去年A股上市公司認購產品規模較上年同期減少約人民幣530億元，年減5%，創下近五年新低。（中新社）
去年A股上市公司認購產品規模較上年同期減少約人民幣530億元，年減5%，創下近五年新低。（中新社）

據2024年A股上市公司已公告的理財產品數據，去年上市公司認購產品規模較上年同期減少約530億元(人民幣，下同，約72.2億美元)，創下近五年新低。在理財產品偏好上，減少對存款類產品的配置，轉向收益率相對較高、流動性更好的低風險產品，例如銀行理財和國債逆回購。業內認為這與公司經營壓力增加，再融資難度高有關。

券商中國引述Wind統計報導，2024年內已披露購買理財動作和規模的上市公司共1,146家，合計認購各類理財產品約人民幣9,156億元，對比2023年末在相同口徑下統計的規模，下降了527.47億元，降幅5.45%。從趨勢上看，已披露的認購理財規模自2022年末以來連續兩年下降。

不過，雖然購買理財產品的公司數量基本持平，但購買理財產品的總量達到了15,220檔，年增4%，較上年同期更趨多元。

造成前述現象，與幾個原因有關：一方面，Wind數據也顯示，截至2025年1月11日，已有5387家A股上市公司披露2024年第3季報，營收和淨利潤分別年減0.84%和0.61%，若剔除金融企業和「兩桶油」（指中石油、中石化），A股已披露財報的上市公司歸母淨利潤較去年同期下降7.55%。顯示經營壓力導致上市公司理財規模縮水。

另一方面，去年A股上市公司公告稱「踩雷」，信託理財產品未能全部兌付現象很多。前些年上市公司購買的理財產品往往和房地產關聯度較高，也更傾向於信託、高收益債券等。伴隨著房地產行業等領域的風險暴露，近年理財產品出現的爆雷事件提升上市公司安全意識，並強調風險控制。

具體來看，A股上市公司利用閒置資金理財類型還是以存款產品為主。數據顯示，A股上市公司認購存款類產品的規模為人民幣7,257億元，較2023年末同期披露的規模年減約7.95%。從結構上看，截至2024年末，存款類產品占總理財規模的比例為79.3%，較2023年同期下降了2.1個百分點。雖然存款為大宗，但規模顯著下降。

業內人士分析，銀行存款利率下降和監管對銀行「高息攬儲」和「手工補息」行為的干預，導致存款類產品對上市公司的吸引力也有所下降。

另個顯著趨勢是，2024年逆回購產品的認購規模達136.93億元，相比上年同期增長一倍多，增幅達117.68%。主因在於國債逆回購具有低風險、收益相對穩定、投資期限靈活多樣，以及操作簡便等優勢。

房地產 國債 利潤

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