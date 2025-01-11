「被精神病」李宜雪據報已返家 網質疑：為何留院多天

中國官方11日發布通報，稱李宜雪病情經過專家判定屬於「嚴重精神障礙」，即使建議住院治療，但在李宜雪及其父要求下已在10日辦理出院。（抖音截圖）

「被精神病」、持續維權2年的江西南昌女子李宜雪，去年12月底突然遭強制送入精神病院，引發中國網友持續關注。中國官方11日發布通報，稱李宜雪病情經過專家判定屬於「嚴重精神障礙」，即使建議住院治療，但在李宜雪及其父要求下已在10日辦理出院。有中國心理專家質疑，醫院得出所謂嚴重精神障礙的診斷，但並沒有說明具體類型和診斷依據，也有網友認為，應說清楚讓李宜雪住院20多天的依據是什麼。

李宜雪曾在2022年間舉報當地輔警對她猥褻，卻被強制送往精神病院近2個月，此後她屢屢透過網路控訴維權。去年12月14日，她在網上指控當地派出所帶10幾個人闖入她家，此後一直處於失聯狀態。當時，官方通報稱有一名羅姓網友指遭到李宜雪誹謗，警方派遣「北京權威機構」對李宜雪進行精神鑑定，診斷她為「強迫性障礙、人格障礙」，但具有對違法行為的「完全責任能力」，22日遂由當地街道及社區「依法依規將其送診」。

該通報不但沒有回答中國網友疑問，反而激起更多質疑。南昌市公安局西湖分局、西湖區南浦街道辦事處11日又發布通報，指通過全面檢查及觀察，結合既往病史和多方資料，相關專家形成評估結論：李宜雪患強迫性障礙，特定恐怖障礙，人格障礙；判定病情屬於「嚴重精神障礙」；危險性評估3級。

通報稱，醫院已按程序向李宜雪及其父親李某做了詳盡告知，並建議李宜雪住院系統治療，但李宜雪及其父均不同意住院治療，並在6日向醫院書面申請回家。在醫院告知選擇出院的相關要求、風險管控、緊急救濟辦法等，李宜雪父親在10日辦理出院手續，並將李宜雪從醫院接走。

通報另外還稱，李宜雪多年來處於獨居、無業狀態，經常與家人發生吵鬧，從高中起就獨自生活、性格孤僻，遇事偏激極端。2019年至2024年，公安機關共接報李宜雪相關警情34次，主要涉及揚言自殺、情感糾紛及房屋漏水、高空拋物、音響擾民、故意潑污水等鄰里糾紛，其樓上樓下4戶鄰居被迫搬離。

中國心理專家吳桐在其微博 指出，如果通告描述李宜雪的言行確實如此，那麼她確實是具有精神障礙的，也確實會對他人生活造成影響，「但這些不能成為違背精神衛生法的自願原則將她強制入院的絕對理由」。他指出，醫院需要說明李宜雪在醫院將近二十天，是在診斷還是治療，到底是什麼原因要留院將近20天。

另有網友質疑，「即使是嚴重精神障礙也可以出院，那麼之前送李宜雪住精神病院是否經過李宜雪及其父親的同意呢？」、「看來李宜雪舉報他們非法送正常人進去醫治是真的，不然早就以造謠拘留了」、「現在給人安個恐怖人格，就因為人家要告你們，就說什麼也要把人按死！」