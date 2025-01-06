中國設新縣、建水壩 印度外交部：絕不接受非法侵占

圖為西藏雅魯藏布江風光。 (中新社)

中國近期先是宣布在新疆 設立2個新的縣，接著提出在西藏雅魯藏布江興建水力發電大壩計畫，印度 外交部發言人賈斯瓦說，印方「絕不會接受」中國侵占印度領土的非法行徑。

印度和中國去年10月達成協議，同意結束雙方在邊境 的對峙，但中國於同年12月先在新疆的和闐（Hotan）設立2個新的縣，這個月初又對外表示，計劃在西藏的雅魯藏布江（Yarlung Tsangpo）興建水力發電大壩，這讓印度政府為此透過外交管道表達「嚴正抗議」。

賈斯瓦（Randhir Jaiswal）表示，印度「絕不會接受」中國非法占領印度在拉達克（Ladakh）的領土。

針對中國在新疆設立2個新縣一事，賈斯瓦強調，那「不會讓印度在當地的主權受到影響」，中國強占該地區的非法行徑，「也不會因而具有正當性」。

至於中國打算在西藏建水壩一事，賈斯瓦表示，中方欲興建水力發電大壩的計畫，印度政府「已有掌握」。

賈斯瓦說：「印度是擁有該水域使用權的下游國家，我們透過專業人士和外交管道，向中國方面表達印方對這個大型計畫的看法與關切。」

賈斯瓦表示，在最新的相關報導出現後，印度重申對此事關注，並敦促中國讓此事更為透明，且提出中方需與水域的下游國家進行磋商的要求。

賈斯瓦指出，「我們敦促中國要確保雅魯藏布江下游國家的利益，政府也會持續觀察並採取必要措施來維護我方利益」。