路透：中國公務員加薪 可為經濟注入逾120億美元

路透報導，中國公務員本週意外獲得加薪，月薪平均增加約人民幣500元。據估計，若中國4800萬公務員都依此幅度加薪，將為中國經濟一次性注入約120億至200億美元。

報導指出，這次大規模加薪的受益者認為，中國官方是藉此增加消費，以支持成長放緩的經濟。但批評者質疑，官方只為居人口少數、福利 較佳的公務員加薪，這是創造另一種不公。

中國上一次公開宣布全國公務員加薪是在2015年。當時，中國政府為打擊腐敗並提升消費能力，將地方官員的工資大幅提高超過3成。

事實上，中國公務員將自2025年元旦起加薪的傳聞，兩週前即在中國網路上流傳，其後陸續被外媒披露。但直到目前為止，中國官方始終沒有公開證實這次加薪。然而，中國網路上能佐證本次加薪確有其事的資訊，越來越多。

根據路透接觸到的知情人士說法，以及中國網路上的訊息顯示，這次公務員的月薪平均調升約人民幣500元（約68美元）。一些基層公務員則表示，他們的月薪增加了近300元。

中國南方省份一名教師和一名公務員都表示，他們的調薪幅度約達10%。另一名知情人士表示，加薪幅度取決於各省的經濟和財政狀況。

知情人士透露，許多案例顯示，中國這次公務員加薪是回溯到2024年7月生效，應補的差額以獎金形式一次性發放。

經濟學人智庫高級經濟師徐天辰指出，北京的策略似乎是在鼓勵那些更願意花錢的人消費，目前中國已針對貧困人口發放現金及為公務員加薪。而低收入 人群通常會將較大比例的收入用於消費；公務員由於享有較高的社會保障福利，比民企員工更可能增加消費。

根據報導，近日已有公務員在網路上發出元旦前後加薪的消息。一名北京市公務員透露，她2日被告知月薪將調高至少500元，這個好消息讓她與同事前往一家餐廳慶祝，「這應該有助於刺激消費」。

但在網路上，中國官方選在經濟疲弱時為公務員加薪，連日來已引起熱議，更引起不少民眾質疑。贊成者認為，如果中國經濟能因此走出通縮，對每個人都是好事；但更多民眾批評，眾多民企員工、個體戶及大學畢業生賺不到錢甚至失業，這些人的數量才是龐大的。結果，公務員福利最好、工作最穩定，加薪還是落到他們頭上，這是非常不公的。