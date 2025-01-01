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中國今起漸進延後法定退休年齡 先實施彈性退休制

記者陳湘瑾／即時報導
中國明確自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休。（新華社）
中國明確自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休。（新華社）

中國人力資源社會保障部、中央組織部、財政部等三部門1月1日發布《實施彈性退休制度暫行辦法》，明確自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休；而職工在達到法定退休年齡時，與所在單位與職工協商一致後，也可以彈性延遲退休。實施彈性退休，是中國漸進式延遲法定退休年齡改革的一項重要內容。

辦法指出，提前時間距法定退休年齡最長不超過3年，且退休年齡不得低於女職工50周歲、55周歲及男職工60周歲的原法定退休年齡。職工自願選擇彈性提前退休的，至少在本人選擇的退休時間前三個月以書面形式告知所在單位。

特別注意的是，職工達到法定退休年齡時，所在單位與職工協商一致的，可以彈性延遲退休，延遲時間距法定退休年齡最長不超過三年，所在單位與職工應提前一個月，以書面形式明確延遲退休時間等事項。

中共二十屆三中全會在2024年7月提出推進漸進式延遲退休，並首次將「自願、彈性」列為基本原則。根據《全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》，從2025年1月1日起，中國將用15年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲，分別延遲到55周歲、58周歲。

北京清華大學醫院管理研究院教授楊燕綏此前接受陸媒訪問時表示，彈性原則是第一次正式寫入中共中央報告中，以前常說「小步慢走、彈性實施、強化激勵」，是一種政策描述，二十屆三中首次將「彈性」升至原則層面，而彈性是能夠留出許多討論空間，最終形成有共識的方案，「延遲退休方案越有彈性就越有適應性」。

央視引述專家分析，中國過去的法定退休年齡是一個剛性的節點，大家到點了就必須退。而改革後的法定退休年齡是一個基準點，職工實際可退休的年齡拓展成為一個彈性區間，在這個範圍內可以根據自身和所在單位情況自由選擇。

退休 中共 財政部

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