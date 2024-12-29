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香港1月進入流感高峰期

香港特派員李春/即時報導
香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。(美聯社)
香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。(美聯社)

香港已進入流感活躍期，在香港公共交通工具上咳嗽聲此起彼伏，不少人主動戴上口罩。專家預計，一月香港進入流感高峰期，倘主流病毒株轉換，或延長流感高峰期。

香港衛生署在踏入本月下旬時說，新呼吸道樣本中檢測到季節性流感病毒的百分比、公立醫院流感相關入院率、普通科門診和私家醫生診所的流感樣病例等監測數據顯示，近四周香港本地季節性流感的活躍程度由低水平開始上升。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，衛生署數據顯示，香港兩周前的流感病毒檢測陽性百分比約為1.35%，高於對上一周的1.09%，隨著到大陸、台灣、日本及新加坡等地旅遊的港人陸續返港，可能會持續將流感病毒帶入境，幾周後陽性比率或進一步升至4.94%基線水平，意味下月有機會踏入流感高峰期。

許樹昌稱，目前沒有「水晶球」準確預測流感爆發多久，但今年香港整體多了5%人口接種流感疫苗，接種劑數達174.5萬，爆發情況理應不差於去年。主流病毒株一旦由甲型H1N1轉為H3N2，可能令爆發期接續出現，導致流感季節延長。由於2020年至今年三月，實施嚴格的防疫措施，流感病毒幾乎絕跡，市民沒有接觸流感病毒，自然沒有免疫反應；解除口罩令等措施後，就陸續出現不同類型的流感爆發。

他指出，香港十二歲及五十至六十四歲群組的流感疫苗接種率有所提高，但「一老一幼」，即六十五歲以上社區長者，以及半歲至二歲幼童接種率，仍分別只維持在約51%及16.4%，這有隱憂，比率仍未理想。今年上半年香港出現三十一宗兒童嚴重或死亡的流感個案，未成年人士若未打針，感染流感後出現併發症甚至死亡的風險，會較同齡的已接種人士高出三倍，其中二至五歲群組的風險更會高達6.4倍。

流感疫苗 香港 檢測

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