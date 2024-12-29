對美釋善意？中國先前造謠旅美熊貓遭虐 網友被起訴

「美香」返回中國一年多後，目前狀況良好。（中新社）

中國四川都江堰市公安局近日發布警情通報指，有兩名中國網友捏造、散布旅美熊貓「美香」、「添添」遭虐待等不實訊息，並通過直播和向粉絲募款累計牟利人民幣17萬多元（逾2.3萬美元），被公安機關調查，並以違反刑法規定移送檢方起訴。

熊貓在中國肩負「外交使者」身分，但近年在中國網上，旅美熊貓時常被爆料遭虐待，激起社群的「反美」情緒。在川普 即將回任美國總統前，四川警方在租借至美國的「美香」「添添」等熊貓已返回中國逾一年後，突然宣布查 獲網友散布不利中美關係的言論，時機點與涵義耐人尋味。

南方都市報報導，四川警方警情通報表示，今年3月，都江堰市公安局接群眾舉報，有網友以短影音、直播等方式，廣泛散布關於熊貓的謠言信息。經查，來自陝西咸陽的犯罪嫌疑人白姓女子和徐姓男子，去年6月以來就在網絡平台多次捏造、散布「美香」「添添」遭虐待等不實訊息。

此外，該兩名網友還同時抹黑中國熊貓保護研究中心等單位，詆譭誹謗相關專家及從業人員，煽動網民抵制熊貓保護國際合作。通報指出，截至案發，兩名嫌疑人通過直播獲取收益人民幣3萬餘元，向粉絲募款14萬餘元，累計牟利17萬餘元。

通報說，在兩人的挑唆下，部分違法人員頻繁對多位相關領域專家進行電話騷擾、簡訊謾罵、線下滋擾，嚴重影響專家正常工作生活。成都大熊貓繁殖研究基地副主任侯蓉便哽咽地說，自己現在「所有陌生電話都不敢接」。

新華社報導更揭露，四川警方調查發現，網路上不斷出現針對熊貓專家等人的網路暴力攻擊主要有兩個時間節點，一個是2023年11月「添添」一家三隻旅美熊貓回國，另一個是2023年4月旅美熊貓「丫丫」回國。兩個時間點都與旅美熊貓有關。

「添添」與「美香」2000年12月遷往美國國家動物園 居住，2023年11月8日，兩隻熊貓及其幼崽「小奇蹟」啟程返回中國。「丫丫」則是曾於2003年起旅居於美國孟菲斯動物園的雌性大熊貓，2023年4月27日搭乘貨運專機返回中國，其毛髮脫落狀況當時曾一度引發虐待、飼養環境不佳等風波。