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中國海警在黃岩島執法巡查 稱強化管控力度

記者陳政錄／即時報導
中國與菲律賓在南海的爭端逐漸升溫，中國海警27日再次公告，中國海警在黃岩島及周邊海域執法巡查，表示進一步強化有關海域管控力度。(新華社)
中國與菲律賓在南海的爭端逐漸升溫，中國海警27日再次公告，中國海警在黃岩島及周邊海域執法巡查，表示進一步強化有關海域管控力度。(新華社)

中國海警局27日公告，當日，中國海警位「中國黃岩島領海」及周邊區域進行執法巡查，並指中國海警持續加強執法巡查，警戒驅離非法滋擾船隻，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國海警局官方帳號發文表示，12月27日，中國海警位「中國黃岩島領海」及周邊區域進行執法巡查。

中國海警局說，自12月以來，中國海警持續加強「黃岩島領海」及周邊區域執法巡查，警戒驅離非法滋擾船隻，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

黃岩島及周邊海域一直是中菲南海主權角力爭議之地，在上月菲律賓發布海洋區域法、群島海道法，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域後，中國政府也宣布對黃岩島的領海基線作為回應，中國海警局也曾於11月30日公告，中國海警位「中國黃岩島領海」及周邊區域進行執法巡查。

除主權爭議，近日中菲又因菲律賓擬考慮從美國購買堤豐中導系統而槓上，中國外交部發言人毛寧昨天說，菲方將自身安全和國防拱手於人，把地緣對抗和軍備競賽風險引進域內，對區域和平安全構成實質威脅，是典型的害人害己，中方絕不會坐視自身安全利益受到危害或威脅。

與此同時，中國14屆全國人大常委會會議21日審議「漁業法」修訂草案，此次修法重點包含深化涉外漁業治理、維護國家漁業權，並將漁業法與海警法規定相銜接，進一步明確中國海警有權驅逐外國漁船，是否影響中國海警在相關主權爭議海域的執法行為受到關注。

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