WSJ：中國經濟面挑戰 習近平堅持自上而下方針

中國領導人習近平。美聯社

華爾街日報（WSJ）今天報導，面對當前中國經濟的困局，其領導人習近平 沒有做必要措施來修復受損的國內經濟，他仍堅持自己的路線，相信自上而下管理中國經濟的方式，並依然相信「東升西降」。

中國當前面臨債台高築、房地產 泡沫導致家庭財富蒸發、經濟瀕臨通貨緊縮、經濟成長放緩、外資縮手、國內消費不振等問題。

報導說，儘管如此，但中共總書記習近平還是堅持自己的路線，相信自上而下管理中國經濟的方式，以及讓中國成為更大工業強國的計畫，是中國最終在經濟實力上超越美國的最佳途徑。

接近中國政府決策圈的人士表示，近年來中國發生的一切都沒有改變習近平的看法，即美國作為全球唯一的超級大國正在衰落，而中國在世界舞台上的重要性正在上升。北京一名外交政策顧問表示，「習近平仍然相信東升西降，只不過在他看來，這個過程不一定是條坦途。」

報導說，過去10年，習近平有多次機會修復中國經濟，但每一次他都選擇了加強國家控制，而非實施許多中國經濟學家認為必要的改革。儘管中國的一些經濟問題在習近平上台之前就已經出現，但他未能解決這些問題，導致一些政府顧問都私下談論「失去的10年」。

一個諮詢機構今年早些時候為中國高層領導人準備了一份報告，其內容指出，如果不採取更緊急的措施重振經濟成長，中國可能會陷入螺旋式通貨緊縮，就像美國在經濟大蕭條時期遭遇的厄運一樣。

據報導，「習近平對此不為所動」。接近中國高層決策圈的人士透露，習近平曾問他的顧問們，「通縮有什麼不好？大家難道不喜歡物價更便宜嗎？」

通貨緊縮會導致價格下跌和需求疲軟的惡性循環，但知情人士說，習近平這種輕視態度使得通貨緊縮在中國決策圈幾乎成了禁忌話題。

儘管中國準備透過反制措施來回擊美國當選總統川普 （Donald Trump）可能加徵的任何關稅，並拉攏其他發展中國家盟友，但許多經濟學家認為，習近平沒有做的是採取艱難而必要的措施來修復受損的國內經濟。

比如透過落實改革給予民營企業更大的發展空間；嚴格執行法律規定讓地方政府不要過度借貸；採取更多措施鼓勵人們增加支出、減少儲蓄，包括提供更多的醫療保障和失業救濟。當前中國家庭消費僅占到GDP的39%左右，近年來基本沒有變化，相比之下，美國居民消費支出占GDP的比重約為68%。

但文章指出，習近平認為美式消費是浪費，並擔心面向家庭提供過多的政府支持可能會助長「福利主義」。

而且過去幾年，習近平還整治了民營部門。此舉目的在遏制非理性的冒險行為，並打壓勢力強大的商界領袖，但最終卻扼殺了中國的企業家精神。結果，中國經濟越來越多地由國有企業主導，鋼鐵、電動汽車和其他產品的產能過剩日益嚴重。

習近平對當前經濟狀況的看法可能和外界不同。接近中國決策層的人士表示，習近平認為，中國面臨的經濟挑戰，是在用包括汽車和晶片在內的高價值製造業等新成長動力取代房地產投資等舊成長動力的過程中「必經的陣痛」。

他們表示，習近平及其團隊對中國在減少對西方產品依賴、同時增加世界對中國依賴方面取得的進展感到鼓舞。

報導引述曾在歐巴馬（Barack Obama）政府擔任高級國家安全官員的麥艾文（Evan Medeiros）表示，鑑於習近平的領導風格，中國有效應對川普2.0時代恐有難度。他認為，「習近平難以達成重大協議」。