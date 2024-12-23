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組織架構調整 螞蟻成立數位支付事業群和支付寶事業群

記者謝守真／即時報導
財聯社指出，中國科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團23日宣布新一輪組織架構調整。（新華社）
財聯社指出，中國科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團23日宣布新一輪組織架構調整。（新華社）

中國科技大廠阿里巴巴關聯公司螞蟻集團23日宣布新一輪組織架構調整。現任螞蟻集團總裁韓歆毅23日發出員工信指，新的組織架構調整中，螞蟻集團將新成立數位支付事業群和支付寶事業群兩大事業群，繼續踐行支付寶雙飛輪和AIFirst戰略。螞蟻集團近期才宣布韓歆毅將從明年3月起正式接任螞蟻集團CEO一職。

財聯社報導，韓歆毅在上述員工信中提到，螞蟻集團新一輪組織架構調整，將加速「雙飛輪」與人工智慧（AI）策略推進，在應用程式（App）事業部、廣告事業部、數位化產品事業部、數位民生事業部、數位出行酒旅事業部、以及數位物流事業部（即原數位物流& 企業碼事業部）的基礎上組成新的「支付寶事業群」。各事業群總經理不變，繼續向韓歆毅報告。

據了解，數位支付事業群和支付寶事業群建立輪值總裁制，而輪值總裁將在各事業群擔任總裁職位，負責推進戰略落地和決策重大事項。輪值總裁任期6個月，首任輪值總裁任期自今日起至明年6月30日，並任命勤一擔任首任數位支付事業群輪值總裁，任命溥天擔任首任支付寶事業群輪值總裁。

此外，藍鯨財經表示，韓歆毅信中還提到後續將進一步圍繞垂直行業深服務和AI時代的生活管家這兩個策略，探索醫療健康、芝麻信用及循環經濟和支小寶的創新組織方式。

另，據IT之家報導，本月初，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟透過全員信宣布，螞蟻集團總裁韓歆毅將從2025年3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職，全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作，向井賢棟及董事會報告。未來井賢棟將專注於董事長工作，並全力支持好韓歆毅與管理團隊。

在微信公眾號上有分析文章指出，在產業競爭格局中，螞蟻集團的這次策略布局猶如一顆重磅棋子，與競爭對手相比，螞蟻集團透過組織架構調整與輪值總裁制度的實施，進一步強化了自身的核心競爭力與差異化優勢。

文章認為，在支付業務領域，數位支付事業群的成立能夠更加迅速地響應市場變化，推出創新支付產品與服務，鞏固並拓展市場份額。例如，在面對新興支付技術與場景的挑戰時，數位支付事業群能夠集中優勢資源，加快研發與推廣速度，如在拓展線下支付場景方面優化支付體驗，提升支付效率，從而在激烈的線下支付市場競爭中占據有利地位。

而在支付寶事業群方面，其在網路轉型方面的加速推進，則使其在用戶營運與商業化拓展方面更具彈性與創新性。透過整合多元業務，支付寶能夠滿足用戶在不同場景下的多元需求，增加用戶黏著度與使用時長，進而提昇平台的商業價值與競爭力。

螞蟻集團 支付寶 AI

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