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社論／神秘無人機來自何方仍不知

中國精神病院爭議多 女子連年揭弊傳失蹤

中央社北京21日電
中國江西女子李宜雪2022年間因舉報輔警猥褻，被強制送往精神病院後多方控訴，成為警方頭痛人物。日前她在指控多名員警闖入自家後失聯。（擷自快手視頻）
中國江西女子李宜雪2022年間因舉報輔警猥褻，被強制送往精神病院後多方控訴，成為警方頭痛人物。日前她在指控多名員警闖入自家後失聯。（擷自快手視頻）

中國江西女子李宜雪2022年間因舉報輔警猥褻，被強制送往精神病院後多方控訴，成為警方頭痛人物。日前她在指控多名員警闖入自家後失聯，引發關切，官方雖通報李宜雪仍在家中，但許多不相信的民眾上門找她卻無人應答，爭議未減。

除了治療病患，中國精神病院長久以來，一直被視為兼具警方「維穩」及「控制特定對象」的功能，這類當事人往往成為「被精神病」的對象，因此與中國警方同遭詬病的「指定監視居住」一樣，長期受到民間及外界質疑。

綜合香港明報報導及中國網路訊息，李宜雪14日一連發出2則只有字幕的短片，指控南昌市西湖區公安分局筷子巷派出所所長帶了10幾個人直闖她家，且破壞了她家門口的監視器，私自取走監視器內的記憶卡，並告訴網友「救救我，救救我，他們太可怕了，10幾個男的對付我」。

李宜雪2022年4月因指控輔警對她猥褻，反被關進南昌精神病院2個月，出院後即不斷披露南昌精神病院及當地警方對她的行徑，且提出告訴，在中國網路上已略具知名度，她的求救短片因此迅速受到網友關切，並質疑警方作法，包括動輒將特定對象送往精神病院的行徑。

鑑於民間質疑聲大增，中共南昌市西湖區委宣傳部旗下的「西湖區融媒體中心」17日發布通報，指當地街道及社區「出於對李宜雪的關心」，14日起「每日上門了解情況」，李宜雪「一直在家中，其父親和工作人員也與她通了電話，不存在網友反映的問題」。

在通報發布後，陸續有中國民眾打電話到南昌市公安局報警專線，要求查明李宜雪是否安全。但據網路訊息，接線人員大都以唸稿方式回答，不作具體答覆；同時，更有民眾不斷前往李宜雪家門前，有人直接敲門，有人則寄快遞給她，但都沒有回應；更有人號召群眾到她家「把李宜雪搶回來」，卻被警方來電警告而作罷。

雖也有中國民眾質疑，李宜雪是否有小題大作故意炒作之嫌，但「精神病院」長久以來被視為中國警方將精神病院作為「維穩」及「控制特定對象」，導致當事人「被精神病」的作法，則因為此事再度受到關注。

人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年8月間曾發布報告，指2015年至2021年的7年間，中國各地的109家精神病院共關押過99名政治犯，有的人被反覆關押，且這一數字只是冰山一角。中國警方和政府特務不斷將維權人士和上訪者送進精神病院，接受不必要的強制治療，有些人甚至被折磨長達數年。

像是2018年7月，在上海向一座印有習近平肖像看板潑墨的湖南女子董瑤瓊，在被警方逮捕後，就被3度送進精神病院，且第3度入院後至今下落不明。

中國雖在2013年5月起實施「精神衛生法」，對疑似精神病患送醫治療作出規範，包括若當事人沒有傷害別人和危害公共安全行為，警察乃至家人都不能將當事人強制送醫治療。但實施以來，中國民眾因為「被精神病」而被強制入院的情況，仍時有所聞。

香港 習近平 中共

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