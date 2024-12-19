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著「修昔底德陷阱」的美學者會見王滬寧 探討中美關係

記者陳宥菘／即時報導
中國全國政協主席王滬寧19日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）時表示，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通。新華社
中國全國政協主席王滬寧19日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）時表示，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通。新華社

提出「修昔底德陷阱」的美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）19日到訪北京，中國全國政協主席王滬寧與其會見時表示，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通。

艾利森是美國重量級國際政治和外交政策學者，哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長，2015年9月，中國國家主席習近平訪美期間，艾利森在《大西洋月刊》上發表了題為〈修昔底德陷阱：美國和中國正在走向戰爭？〉一文，指出快速崛起的中國必將衝擊美國主導的國際秩序，並有可能爆發戰爭，並曾於2017年出版《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》。

「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」用來描述霸權轉移可能伴隨戰爭。艾利森的研究發現，在過去500年裡，世界共出現16次新興強權對現有大國地位構成挑戰並有可能取而代之的案例，其中12次是以戰爭告終。

川普第一任期，美中展開全面戰略競爭，兩國是否陷入「修昔底德陷阱」便不斷被提出。習近平則多次在公開場合強調，「修昔底德陷阱」並非必然，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」。

艾利森今年4月下旬也曾訪問中國，當時也正逢賴清德總統520就職前夕。他當時接受中國官媒專訪提到，如果台灣新領導人宣布「台灣獨立」並試圖認真對待這一問題，或者美國支持「台灣獨立」的主張，那麼美中可能爆發衝突，他並指「幸運的是，美中兩國領導人非常清楚這一點，並決心不讓這種情況發生」。

艾利森今年3月底也曾在北京會見中共中央外辦主任兼外長王毅。

根據新華社報導，艾利森19日在北京會見了王滬寧，意味著他近期再度訪問中國。而目前就陸媒相關報導以及艾利森在個人社群平台X上的發文，還沒有刊發更多此行的其他行程內容。不過，艾利森這次訪陸，與川普明年1月20日就任美國總統大約距離僅一個月。

根據報導，王滬寧會見艾利森時表示，在習近平堅強領導下，中國人民正為推動中國式現代化而團結奮鬥。

王滬寧續稱，中國的內外政策一以貫之、光明磊落。習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，劃出台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條不容挑戰的紅線，為中美關係提供了根本戰略指引。

王滬寧強調，中國對美政策保持連續性和穩定性。「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通，妥善管控分歧，透過合作實現相互成就，共同應對各種全球性挑戰。

據報導，艾利森表示，美中應避免陷入「修昔底德陷阱」，找到正確相處之道對兩國和世界都很重要。願繼續推動雙方加強溝通，為兩國關係穩定發展做出貢獻。

習近平 哈佛大學 川普

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