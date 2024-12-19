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北京上海11月消費下滑逾一成 商務活動減少

中央社台北19日電
中國兩大城市北京和上海11月的消費數據分別下滑14.1%和13.5%，與全國消費走勢相悖離。圖為上海南京路步行街。(記者林宸誼／攝影)
中國兩大城市北京和上海11月的消費數據分別下滑14.1%和13.5%，與全國消費走勢相悖離。圖為上海南京路步行街。(記者林宸誼／攝影)

中國兩大城市北京和上海11月的消費數據分別下滑14.1%和13.5%，與全國消費走勢相悖離。分析指出，當外資流入減少、中高層次商務活動減少時，受到影響最大的就是北京、上海這樣的大城市。

根據各地統計局數據，上海11月社會消費品零售總額比去年同期下跌13.5%；北京11月社會消費品零售總額也下跌14.1%，其中限額以上批發零售、住宿餐飲網上銷售額更下滑了22.4%。

考慮到「雙11」促銷提前一個月開打，帶走了部分11月的消費。不過就算10月、11月連續兩個月的數據一起看，上海、北京的消費依然出現下滑。

拉長至全年來看，1月至11月累計的消費數據，上海和北京今年分別減少3.1%和2.8%；而根據中國國家統計局，中國大陸前11個月消費數據年增3%。

中國資深財經媒體人劉曉博今天撰文分析，兩大一線城市的消費跟全國背離，原因可能包括：第一，北京上海的數據比較真實；第二，部分京漂、滬漂離開了，北京、上海實際生活人口比去年有所下降。

第三，到北京上海旅遊、出差的人減少了。今年很多企業、體制內的單位都大幅降低了出差補貼標準，圍繞北京、上海進行的全國性商業活動也有所減少。自費的遊客，花錢也沒有以前大方。

第四，北京上海今年最近幾個月房市回暖比較明顯，「買了房子的人開始節衣縮食了」；第五，北京上海本地居民也變得更節省了。

劉曉博指出，相比北京和上海，深圳、廣州、杭州、成都、蘇州、南京等大城市的消費情況要好不少，至少沒有下跌。

由此可見，中國這一輪消費下滑最嚴重的，是商業、旅遊活動最頻繁、檔次最高的北京、上海。

此外，香港的消費狀況也不佳。截至10月，香港零售業銷售額減少2.9%；第3季餐飲收益下降1.3%，住宿服務收益指數更下滑了10.2%。

劉曉博認為，當外資流入減少，中高層次商務活動減少的時候，受到影響最大的就是北、上、港這3個門戶樞紐。所以，北、上、港消費（尤其是住宿餐飲）是經濟的風向標。「只有當這3個城市反彈的時候，經濟才算企穩、回暖。」

香港 零售業

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