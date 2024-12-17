我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科學家精算 吃下熱狗、漢堡、可樂會減壽的時間

「明天你是否依然愛我」音樂人楊立德心臟驟停離世

中國一汽吉林汽車亮紅燈 停產數月發不出薪水

中央社台北17日電

中國內捲嚴重的汽車市場再傳車廠亮紅燈。陸媒第一財經今天報導，擁有44年歷史的一汽吉林汽車已經停產數月，多名員工表示從8月開始就沒有發薪水。在此之前，一汽吉林研發沒跟上市場，電動化落後，公司重組也未挽回頹勢。

公開資料顯示，一汽吉林的前身為吉林輕型汽車廠，成立於1980年，1990年併入中國央企第一汽車集團。2004年更名為一汽吉林，成為一汽集團的全資子公司，主要生產小客車、商務車以及專用車，旗下小客車品牌為森雅。

2010年，一汽吉林銷量一度達到15萬輛，隨後銷量持續下滑。伴隨著休旅車（SUV）市場增長迅速，一汽吉林在2016年推出「森雅R7」，以低於人民幣10萬元（下同，約1.4萬美元）的售價主攻低端市場，該車型單月最高銷量曾經破萬。但伴隨著競爭加劇，森雅R7銷量快速下滑，隨後推出了森雅R9、R8等車型，但都難以複製森雅R7的銷量高峰。

報導指出，2017至2019年，一汽吉林銷量分別為5.6萬輛、2.73萬輛和3520輛。自2016年來已連續3年虧損，虧損額共計30億元；2019年上半年虧損5.11億元，資產總額30億元、負債33.58億元，已資不抵債。

2019年10月，一汽吉林進行混合所有制改革，增資項目在上海產權交易所掛牌交易，專案擬募集資金15億元。增資完成後，新增股東持股比例為70%左右，一汽集團的持股比例則降至30%左右。

2019年12月，低速電動車企業山東寶雅新能源汽車正式增資入股一汽吉林，以15億元獲得一汽吉林70.5%股權，取得實際經營權，一汽集團持股比例降至29.5%。

一汽吉林混改完成後，2021年初恢復生產。當時一汽吉林稱，旗下森雅品牌將與「一汽大眾捷達」品牌保持相似市場定位，進軍三四線城市及縣域市場。

2021年7月，一汽吉林發表了全新「鴻圖」產品戰略，首款產品森雅鴻雁正式下線，該車定位為小型SUV，排氣量1.5升，搭配5速手排變速箱，開價只要6.99萬元。不過綜合多家大陸車媒報導，該車上市後被吐槽「停留在10年前的設計水平」，只是舊瓶裝新酒的過渡產品，毫無技術含量。

第一財經引述接近一汽吉林的人士指出，一汽吉林產品研發未跟上市場節奏，同時在電動化領域布局緩慢。隨著競爭加劇，一汽吉林陷入經營困境。

近兩年來，一汽吉林都未對外披露銷量數據。一汽吉林一名內部人士透露，公司在今年6月左右就已停產。

SUV 休旅 電動車

上一則

想應徵山東殯儀館 需在「遺體冷藏室待10分鐘」

延伸閱讀

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡
小米發布新車型YU7 與特斯拉Model Y正面對決

小米發布新車型YU7 與特斯拉Model Y正面對決
小米官宣SUV命名「小米YU7」 明年6月上市

小米官宣SUV命名「小米YU7」 明年6月上市
擴大版圖 小米打造新休旅車「崑崙」 2026年上市

擴大版圖 小米打造新休旅車「崑崙」 2026年上市

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買

華人靠「亞洲1零食」打動美籍教授 一吃成主顧喊要再買
遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」 劉詩詩救火…

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」 劉詩詩救火…
哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻

哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻
威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷